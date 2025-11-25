La sorpresa de unos sevillanos por el precio de un desayuno en Madrid: "Han mirado la cuenta tres veces por si era verdad"

El desayuno de unos amigos en una terraza madrileña ha desatado una intensa discusión en redes sociales sobre el coste de consumir en grandes ciudades. El detonante ha sido la publicación de un usuario de X, conocido como Inversor Bético, que compartió el ticket de una cafetería en el que él y dos amigos pagaron 31,20 euros por tres desayunos.

Según explicaba en su mensaje, sus acompañantes habían viajado desde Sevilla para pasar el fin de semana en Madrid y decidieron salir a desayunar. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando recibieron la cuenta. "Han mirado la cuenta tres veces a ver si era verdad", relataba el usuario, que lamentaba que se haya "normalizado que un desayuno en Madrid cueste 10 euros por persona".

En la imagen del ticket que acompañaba la publicación se detallaba el consumo: tres zumos de naranja por 10,50 euros, tres cafés con leche por 5,40 euros y tres sándwiches mixtos con huevo por 13,50 euros. La publicación, que superó ampliamente el medio millón de visualizaciones en pocas horas, dio pie a un intenso debate.

Mientras algunos usuarios mostraban su indignación por lo que consideraban un precio excesivo, otros defendieron que la cifra no era tan elevada teniendo en cuenta la ubicación. “Solo veo caro el zumo”, “me parece un buen precio” o “en Barcelona es incluso más” fueron algunos de los comentarios más repetidos. También hubo comparaciones con otras ciudades: desde desayunos para dos personas por 10 euros en Málaga, hasta bandejas de tostadas y café por 3,30 euros en Sevilla.