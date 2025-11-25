La iglesia de Sevilla que se ha convertido en una de las favoritas de sus visitantes: "Es espectacular la mires por donde la mires"

En pleno centro de la ciudad se encuentra la iglesia Colegial del Divino Salvador, popularmente conocida como iglesia del Salvador, un templo de gran importancia histórica y arquitectónica que a pesar de estar ubicada en una zona de mucho tránsito, en ocasiones pasa desapercibida tanto para las principales rutas turísticas de la ciudad como para los vecinos y vecinas de Sevilla.

Como sucede con muchas otras iglesias en la capital, este templo ha servido a culturas como la romana, la visigoda o la árabe antes de ser utilizado por la cristiana. En el año 1248, en tiempos de la Reconquista, los cristianos comienzan a transformar las mezquitas en templos cristianos, cambiando su orientación.

En ese momento, el rey San Fernando dedicaría este templo al Divino Salvador del Mundo, de ahí su nombre. A imitación de lo que sucedió en la Catedral de Sevilla, lo dotó de un abad y 10 canónigos. Ante el estado ruinoso de este templo, el Cabildo de la Colegial, en 1671 vio necesario el derrumbamiento y la construcción de un nuevo templo, que contó con la colaboración de los escultores y arquitectos Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán y la dirección de Esteban García.

El retablo mayor de la Iglesia Colegial del Divino Salvador, de 21 metros de alto, fue construido por Cayetano de Acosta entre los años 1770 y 1779. El retablo portada de la Capilla Sacramental es considerado como una de las obras cumbres del barroco sevillano. Este retablo portada sirve como acceso al interior de la Capilla Sacramental, dedicada al Santísimo Sacramento. Acoge las imágenes de la Hermandad de Pasión, el Señor obra de Juan Martínez Montañez (1614) y Nuestra Madre y Señora de la Merced de Sebastián Santos Rojas de 1964. Otros retablos que destacan son los de la hermandad del Cristo del Amor obra de Juan de Mesa, los de Santa Ana, Santa Justa y Rufina, entre otros.

https://static.grupojoly.com/clip/dc8b4d99-7e97-47a9-be4f-9032dc8e1821_16-9-aspect-ratio_1600w_0.webp

La fachada de esta iglesia, uno de los puntos de interés claves en la ciudad / Inspain.org

Las opiniones de quienes la visitan

La iglesia del Salvador es una de las más céntricas de la ciudad, ubicándose muy cerca de la Catedral de Sevilla y de los Reales Alcázares. Esto da pie a que muchos turistas atraídos por la historia y arquitectura de estos templos aprovechen su visita a esta zona para poder conocer dicha construcción. Entre las opiniones más destacadas de Google Reseñas están la de Carlos M., que aseguraba hace solo un mes que es "la iglesia más bonita de Sevilla, es espectacular la mires por donde la mires", la de José Luis S., que coincide en señalarla como una de las iglesias que más le gustan de la ciudad ya que es "de gran valor artístico"; o la de Anna Z., que la considera "una joya barroca espectacular que muchos turistas pasan por alto".

En la actualidad la iglesia del Salvador tiene un horario de visita cultural de lunes a jueves, de 10:15 a 17:00 horas, viernes y sábado de 10:15 a 16:30 horas y domingos, de 14:30 a 19:00 horas. El precio de la entrada general, que incluye audioguía, es de 6 euros si se adquiere a través de la web o de 7 euros en la taquilla de la iglesia. Podrán entrar gratis las personas naturales o residentes en la Diócesis de Sevilla así como los menores de hasta 13 años acompañados por un adulto y las personas con discapacidad con un grado igual o superior a un 65% y las personas desempleadas nacionales.