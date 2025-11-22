Exposición gratuita en este espacio de Sevilla con fotografías y pinturas de paisajes de Andalucía

La galería sevillana independiente Espacio EXZéntrico acoge, hasta el próximo mes de enero, la exposición La soledad del paisaje: dos miradas, un diálogo inédito entre la síntesis fotográfica de Humberto Ybarra y el interés por lo atmosférico de la pintora Cristina Díaz García.

La muestra reúne una selección de la obra reciente que documenta la relación de ambos creadores con espacios naturales emblemáticos de Andalucía: las marismas del Guadalquivir y los paisajes rurales de la provincia de Cádiz. A través de la fotografía y la pintura, los artistas invitan al espectador a una experiencia meditativa sobre el natural andaluz.

Cristina Díaz, naturaleza íntima

La figuración de influencias impresionistas de Cristina Díaz García se inscribe en la tradición paisajista. Pintora de campo, propone al espectador un viaje por las marismas del Guadalquivir y el entorno de Doñana. De gran precisión expresiva, Díaz conjuga la pintura al aire libre con el taller, una dualidad metodológica que le permite disfrutar en su proceso de la reflexión pausada y, sobre todo, de la inmediatez y la emoción del plein air.

Acreedora de un estilo que hace de la mancha su principal rasgo distintivo, utiliza una paleta somera, en la que predominan los verdes acuáticos, grises, rosados y azules lavados. Entiende el proceso como una forma de meditación, donde la atención se centra en el motivo y en el proceso mismo de captarlo. Un rasgo que en su obra reciente deja ver al espectador, sacando a la superficie del lienzo las líneas de composición y las geometrías que sostienen el cuadro.

Entre sus numerosos galardones destacan el Premio de Dibujo Antonio López García (Tomelloso), el Primer Premio de Pintura Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía y el Primer Premio de Pintura Fundación Avantia. Su obra ha sido expuesta en importantes ferias internacionales de arte en Gijón, París, Mónaco, Ámsterdam, Bruselas y Berlín.

Humberto Ybarra, a la captura de “paisajes liminales”

La fotografía de Humberto Ybarra (Sevilla, 1950) explora los espacios liminales: en el límite en entre la fotografía, la pintura y el retoque digital, experimenta con los horizontes, lo real y el sueño, lo cotidiano y lo extraño.

Residente en El Puerto de Santa María, Cádiz, este artista autodidacta inició su trayectoria fotográfica en la década los 90. Sus imágenes buscan interpretar el entorno rural de Jerez y otros rincones de la provincia gaditana desde un minimalismo conceptual, capturando geometrías naturales rotundas: líneas de fuga que llegan a provocar en en el espectador una sensación de calma casi perturbadora. Su trabajo reciente alía la fotografía de medio formato con el retoque digital. Detiene la mirada en los márgenes, las zonas de paso, las tierras de labor o la arquitectura agraria. En paisajes aislados en los que elementos mínimos -un cortijo solitario, un árbol en mitad de la inmensidad o una torre eléctrica- emergen de súbito y adquieren dimensión poética.

Artista, paisaje y solitud

Ybarra y Díaz encuentran otro punto de convergencia: el abrazo de la soledad en la relación con el territorio. "Está implícita en el paisaje. Para contemplarlo necesitas intimidad", explica Humberto Ybarra. Cristina Díaz añade: "La soledad en mi obra se siente de forma en que no aparece la figura humana, pero sí su huella", revelando cómo sus paisajes abstractos y figurativos capturan la presencia invisible del ser humano en la naturaleza.

La galería de arte independiente Espacio EXZéntrico nace en el año 2020 de la mano de la fotógrafa de moda y gestora cultural Inma Puchal con la vocación de servir de punto de encuentro entre el talento creativo andaluz y nuevos públicos. Su localización en el barrio de los Remedios, al margen del circuito oficial de galerías de Sevilla, encarna una apuesta personal por curar contenidos, formatos y experiencias divulgativas cercanas y promover el coleccionismo.

Ofrecer una aproximación generalista, asequible y familiar al arte contemporáneo es en suma uno de los propósitos fundacionales del espacio, que durante todo el año programa visitas y encuentros de entrada libre desde los que ofrecer una mirada expandida sobre los artistas, su obra y su contexto, con el apoyo de voces relevantes en disciplinas que interseccionan con el arte.