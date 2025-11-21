Paisajes de ensueño rodeados de castañares para vivir el ambiente más otoñal cerca de Sevilla

El otoño es una de las estaciones preferidas por decenas de personas gracias a que las temperaturas son más bajas y a que el entorno aparece con colores amarillentos y ocres que generan un paisaje de gran belleza. Pasear entre bosques de hoja caduca en esta época del año, disfrutar del crujido de las hojas bajo los pies y sus tonos cobrizos se vuelve un plan sumamente atractivo los fines de semana. En estas semanas, los castaños muestran su mejor versión, ya que muchos de ellos aún aparecen repletos de castañas y otros, los que están en lugares más fríos, ya han comenzado a soltarlas.

Aunque Sevilla es conocida por su clima cálido y su paisaje mediterráneo, sus sierras cercanas como la Sierra Norte de Sevilla o el límite con la Sierra de Aracena, en Huelva, ofrecen algunos de los castañares más accesibles y sorprendentes del suroeste peninsular. Estos bosques, que se transforman cada otoño, atraen a senderistas, fotógrafos y visitantes que buscan una escapada diferente en la que poder disfrutar de esta estación y del fruto que dan los castaños. Si eres de los que se sienten atraídos por este tipo de planes, desde Vivir en Sevilla te sugerimos tres entornos que no están demasiado lejos de la capital a los que se puede ir a pasar el día adentrándose en un paisaje de ensueño.

Sendero de los Castañares, en la Sierra Norte de Sevilla

Ubicado en el Parque Natural de Sierra Norte y perteneciente, concretamente, al término municipal de Constantina, se encuentra este castañar que llama especialmente la atención por no ser un árbol común en la comarca. Además de los que se encuentran en el pueblo constantinense, solo existen algunas manchas en Cazalla de la Sierra y ejemplares más o menos aislados en otros lugares próximos. Este árbol requiere temperaturas suaves y elevada humedad, por lo que en el término de Constantina se desarrolla en la zona norte, entre los 600 y los 800 m de altitud, en las zonas que permanecen más en sombra.

Aunque el castaño fue introducido en la península Ibérica por los romanos, no llegó a la Sierra Norte de Sevilla hasta la conquista cristiana en la Edad Media. Está distribuido en pequeñas masas de 1 hectárea, en algunos casos mezcladas con alcornoque, quejigo, roble melojo y estrato arbustivo.

El acceso al sendero de Los Castañares es libre y está debidamente señalizado, con un recorrido circuclar aproximado de 7 kilómetros que parte del camino de las Erillas, al final de la calle del Venero situada en el casco urbano.

Castaño del Robledo, en Huelva

Ubicado en la zona de la Sierra de Aracena, se encuentra el pueblo de Castaño del Robledo, fundado en el siglo XVI y del que parten varios senderos que invitan a conocer su privilegiado entorno, por el que se extienden dehesas y castañares en originales combinaciones paisajísticas. El nombre de la localidad se debe, por un lado, al árbol más frecuente en esta zona, fuente de recursos y emblema del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y, por otro lado, al que era el bosque primitivo, un robledal.

Del camino que lleva al puente de Los Casares pueden apuntarse algunos atributos especiales, como el de recorrer dos riberas o pasar próximo a una espectacular cascada. Si se va durante la épica de lluvias puede resultar interesante consultar cómo acceder a un espectacular salto de agua próximo, los Chorros de Ollarancos, también conocidos como los Chorros del Joyacarón.

Otros castañares

Algo más retirados de la provincia de Sevilla pero con un encanto inusual que merece la pena conocer se encuentran el castañar del Valle del Genal, en la provincia de Málaga y que comprende las localidades de Pujerra e Igualeja, y el castañar de Lanjarón, ubicado a los pies de la Alpujarra y de una magia indiscutible. Si bien es cierto que están algo más retirados de Sevilla, son un buen destino para visitarlos durante una escapada de fin de semana.