Tamara Velasco, los jardines y Alicia en el País de las Maravillas se unen en Bollullos de la Mitación

Dar otra vuelta de tuerca a la magia e imaginación de Alicia en el País de las Maravillas parecía difícil, pero Tamara Velasco lo ha conseguido y quien quiera comprobarlo puede acercarse hasta el 27 de noviembre a la exposición que tiene en Cuatrovigas, un restaurante bastante peculiar en Bollullos de la Mitación (carretera de Aznalcázar, 11). La artista usa el lenguaje del jardín en sus obras y saca de su contexto habitual materiales ordinarios y olvidados en una muestra que está abierta de viernes a domingos desde el mediodía hasta la media noche.

Rosa blanca, rosa roja / M. G.

Aquí se pueden ver algunas de las piezas de su colección "Alicia, un viaje abstracto y geométrico" entre obra escultórica y obra pictórica que además es un homenaje a la profesión de matemático de Lewis Carroll. Algo que consigue con la abstracción y la belleza de la continuidad del relato con los fractales en los tres cuadros de pintura abstracta que están en la muestra: capítulos VI Cerdo y pimienta, VII Una merienda de locos (y locas) y VIII El croquet de la reina.

Hay un guiño al momento jardinero del capítulo VIII del libro de Carroll, El croquet de la reina con la obra Rosa blanca, rosa roja, esculturas de la serie numerada de 100 piezas de rosas blancas, rojas y decapadas en el que Alicia y los jardineros intentan pintar las rosas blancas de rojo antes de que venga la reina roja y les corte la cabeza. Esta obra ha sido seleccionada como obra del mes en Safe Creative, también participará en una exposición colectiva en Van Gogh Art Gallery en Madrid y el 23, 24 y 25 de mayo irán a la Art World Paris 2025.

La obra 'Cómeme, bébeme', en una de las paredes del restaurante Cuatrovigas. / M. G.

La obra Cómeme, bébeme con la representación a modo de bodegón clásico de un bollo sevillano en blanco puro no pasa desapercibida. Una obra especialmente producida para este espacio, titulada: "Un mar de lágrimas" y que no es otra cosa que el sólido platónico que representa a uno de los elementos con los que está construido el universo: el agua. La deconstrucción del mismo, en 20 triángulos equiláteros de 11 cm, que parecen iguales pero que no lo son, cómo aquellas lágrimas con las que se formaron aquel mar de lágrimas de Alicia del capítulo II.

Después de su primera exposición pública en el espacio Cuatro Vigas, se mostrará en la Red Dot Art Fair Miami 2025 en diciembre del próximo año.