Tapas por menos de 4 euros y de buen tamaño en este bar junto a Plaza Nueva

Hay muchas ocasiones en las que elegir un bar en Sevilla para tapear, quedarse satisfecho y hacerlo a buen precio es una tarea difícil, especialmente en la zona más céntrica de la ciudad. Y no es que no haya multitud de establecimientos que sirven buena comida a precios razonables sino que, a veces, la oferta es tan amplia que a veces no sabemos a dónde ir, sobre todo si tenemos invitados.

Uno de los lugares perfectos para esas ocasiones en las que se quiere comer bien, con recetas como las de casa y con precios más parecidos a los de antes es El Picoteo de Plaza Nueva. Este bar se encuentra en la calle Albareda, número 15, en el Casco Antiguo de la Ciudad y una de las cosas que lo convierten en un bar recomendable es que sus tapas son de gran tamaño y los precios de todas ellas es inferior a 4 euros. De hecho, muchas de ellas no alcanzan los 3 euros (a fecha de enero de 2025).

El Picoteo de Plaza Nueva abre sus puertas después del éxito de otros bares del mismo estilo en la zona del Aljarafe, como El Picoteo del Aljarafe o Aljarafe Tapas, ambos en Gines.

Carta variada

Si hay algo que caracteriza a la cocina de El Picoteo es que trata de parecerse a la de las casas andaluzas. Por este motivo, entre sus opciones de tapas se encuentran las berenjenas fritas con salmorejo, la ensaladilla, las patatas aliñadas con melva, las carnes a la piedra, las alcachofas con langostinos o su famoso bacalao gratinado. Entre sus carnes ofrecen solomillo al roque, al whisky, a la carbonara o con salsa mozárabe. También elaboran carrillada al vino tinto, croquetas del puchero, de setas y jamón o de cola de toro.

Entre sus opciones menos convencionales (todas ellas en formato tapa) se encuentran la rosada con crema de gambas, las setas con ibéricos a la carbonara, enchilada de pollo o la albóndigas de bacalao y gambas. Elaboran, además, varios tipos de ensaladas como la de pimientos asados y troncos de bonito o la de aguacate y langostinos. Como postres tienen tocino de cielo, milhojas de nata, tarta de tres chocolates o de queso y coulan de chocolate.

El local en el que se encuentra El Picoteo de Plaza Nueva cuenta con un salón interior de gran tamaño en el que hay varias mesas bajas y con otro salón, en la planta superior, que se puede reservar para eventos, ya sea sentados en mesas o de pie. Los menús para celebrar dichos eventos parte de los 27 euros, según indican en su página web, y se puede diseñar al gusto del cliente, según la celebración y momento del día en el que vaya a tener lugar.

El Picoteo de Plaza Nueva abre todos los días de la semana en horario de 12:30 a 16:30 horas y de 20:00 a 24:00 horas. Su puntuación en Google es de 4,3 estrellas sobre 5 con más de 1700 reseñas, por lo que se trata de un sitio más que recomem¡ndable para ir con amigos o familia si se quiere comer bien en pleno centro de la ciudad.