Teatro del absurdo en la Fábrica de Artillería de Sevilla con "El rey se muere", de Ionesco: fecha y entradas para disfrutar de la obra

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla acogerá este mes de enero la representación El rey se muere, una obra escrita por Eugène Ionesco en 1962 y que será representada por la compañía sevillana y Premio Nacional de Teatro, Atalaya.

La creación literaria, perteneciente al género del teatro del absurdo narra la historia del rey Berenguer, un monarca autoritario, aferrado al poder y condenado a morir en hora y media que protagoniza una poderosa alegoría sobre la decadencia humana y el colapso de una sociedad, que se niega a escuchar las señales de la naturaleza. Se trata de un drama apocalíptico que cuestiona el lugar del ser humano en el mundo y su responsabilidad en su propia destrucción.

Fecha, hora y entradas

La obra teatral El rey se muere se podrá ver en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, en la Nave de Fundición, los días 22, 23, 24 y 25 de enero a las 20:00 horas. Hay entradas desde 12,60 hasta 18 euros y estas se pueden adquirir a través de la página web del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla representa un importante hito de la arquitectura industrial sevillana, íntimamente relacionada con la expansión que vivió España en la Edad Moderna.

Sus orígenes se sitúan, en realidad, en la Fábrica de Bronces de Sevilla, que surge alrededor de 1565 como iniciativa privada de la familia Morel, ubicada en dos solares del barrio de San Bernardo, con tan solo un pequeño taller y dos hornos. En 1559, el Cabildo Catedralicio de Sevilla le encargó a Bartolomé Morel el tenebrario y varias piezas de la nueva torre y el Giraldillo. El 11 de marzo de 1634 dispuso el rey Felipe III que fuesen aquellos adquiridos para el Estado por lo que pasó a ser propiedad de la Real Hacienda, iniciándose una etapa denominada de los “Asentistas”, en la que los fundidores quedaban unidos a la fábrica por asientos o contratos de diez años. Este periodo fue muy productivo debido al comercio con las Indias y a los encargos del ejército, las flotas y los señores feudales.

La original Real Fábrica de Artillería inicia su construcción en el primer tercio del siglo XVIII y responde, en su tipología, a la concepción de grandes edificaciones militares de la época con un sentido unitario del espacio. Con este sistema se lograba un espacio de grandes dimensiones, capaz de albergar libremente los diferentes talleres en los que se había de desarrollar el proceso de producción de artillería. Posteriormente, se vio sometida a reestructuraciones para adaptarse a la artillería moderna y en el año 1991 dejaría de funcionar como fábrica.

En 2018, el Ayuntamiento la consigue convertir en el Centro Cultural y de Innovación Magallanes gracias a fondos europeos, albergando anualmente importantes citas que van desde conciertos y representaciones teatrales hasta encuentros entre artistas y de moda.