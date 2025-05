El tercer Encuentro Coral de Sevilla se arranca el 31 de mayo en la iglesia de San Jacinto

Las corales polifónicas tienen una cita durante los próximos dos fines de semana en Sevilla. En total, 16 agrupaciones de esta modalidad de canto participarán en el III Encuentro Coral de Sevilla. Unas jornadas que arrancarán el sábado 31 de mayo en la iglesia de San Jacinto a las 20:45 y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

Los grupos participantes ese primer día serán el Cuarteto Altri Canti, coro Ensamble Enharmonia, Four on the road quartet, y, Coro de cámara de la Asociación de Antiguos Alumnos de la ETSI.

El siguiente fin de semana, el del 7 y 8 de junio, el encuentro de voces y música se celebrará en la iglesia de San Alberto. Ambos templos han sido elegidos por la especial acústica para la música que se va a interpretar, la generosidad de sus representantes y el aforo.

Cada día actuarán cuatro agrupaciones corales y cada una de ellas dispone de 20 minutos para exponer su repertorio El tiempo estimado de actuaciones cada día es de 1 hora y 45 minutos aproximadamente.

El aforo de la Iglesia de San Jacinto es de aproximadamente 260 personas y el aforo de la Iglesia de San Alberto, de unas 230. En las dos ediciones anteriores hubo prácticamente lleno en las actuaciones.

Este Encuentro Coral de Sevilla surgió en el año 2022, inspirada en la desaparecida Federación Sevillana de Coros (FESECO) que celebraba anualmente un evento similar con los coros miembros de ella.

Con la idea de hacer resurgir esos encuentros, la Asociación Musical Voces de El Mesías, comenzó la andadura de este proyecto organizando el I Encuentro Coral de Sevilla en 2023. Entonces acudieron a la llamada ocho agrupaciones corales de Sevilla y provincia,. Desde entonces, la participación ha ido aumentando. Si el año pasado fueron 12, este año han acudido 16 a la convocatoria, por lo que se ha ampliado el encuentro a dos fines de semana.

Con esta acción se pretende dar a conocer una forma de interpretar música. “Porque cantar en coro no solo libera endorfinas, sino que reduce estrés y es una forma de ejercitar cuerpo y mente más poderosa que el más fuerte de los medicamentos, fomenta el compañerismo y las relaciones humanas y reduce los egos al poner tus capacidades al servicio de un bien común, como bien sabemos los más de trescientos cantantes que participarán este año en el III Encuentro Coral de Sevilla”, señalan desde la organización.

Participantes