La cadena The Fitzgerald Burger abrirá su primer restaurante en Sevilla

El local que estuvo ocupando durante siete años por la cadena de restaurantes Burro Canaglia en Luis Montoto ya tiene nuevo inquilino. La franquicia de hamburguesas gourmet The Fitzgerald, fundada en Valencia en 2013, abrirá su primer restaurante en Sevilla (y Andalucía) en este emblemático edificio, conocido por ser la antigua fábrica de La Casera.

El restaurante espera abrir sus puertas durante el mes de noviembre. El local, que acoge un gran cartel anunciando la próxima apertura en el exterior, ultima ya las últimas fases de las obras.

The Fitzgerald Burger Company, una empresa en expansión

La empresa, creada en Valencia por los hermanos Carlos y Mario Gelabert, lleva once años de actividad. Abrieron el primer local en Torrent (Valencia), y desde entonces se han expandido por numerosas ciudades de España.

Los orígenes de The Fitz están vinculados a la hostelería tradicional. En sus primeros cinco años de actividad, la marca se consolidó en el segmento Casual Food en las zonas de Valencia y Levante. Uno de los mayores logros llegó en 2018, cuando The Fitzgerald ganó el premio a la Mejor Burger de España en The Champions Burger Madrid. En 2021, la cadena se expandió fuera de la Comunidad Valenciana hasta Madrid, donde puso en marcha 15 establecimientos.

Una de las hamburguesas del menú / Instagram (@thefitzgeraldco)

Actualmente, cuentan con 21 restaurantes propios (Valencia, Alicante, Madrid y el nuevo en Sevilla) y 8 franquiciados (Madrid, Albacete, Zaragoza, Alicante y Murcia).

A finales de 2023, la empresa logró una facturación de 23 millones de euros, alcanzado además una plantilla de 620 trabajadores. The Fitzgerald vende más de dos millones de burgers a través de diferentes canales: el 15% por la app, 25% en servicio delivery y el 60% en restaurantes.

En 2024, la compañía continúa su fuerte plan de expansión, siendo el nuevo local en Sevilla uno de sus grandes potenciales. Los objetivos de facturación pasan por superar los 28 millones de euros.

Así es su estética y menú

Estética de sus locales / Instagram (@thefitzgeraldco)

Tal y como detallan en su web, "Un Fitz es mucho más que un restaurante. Es un espacio muy estimulante, canalla, original y creativo. Es una fiesta de color, arte urbano, vacas que vuelan, luces de neón y un eterno espíritu millenial. Cada espacio se crea siempre con una personalidad nueva, diferente y más original que el anterior, con un lema que predomina por encima de todo: Cada detalle debe ser inolvidable".

El menú de la cadena cuenta con una amplia variedad de entrantes y hamburguesas. Algunas de ellas son la Texas Burger (carne de vaca con Pulled Pork, queso cheddar, cebolla crujiente, bacon y salsa barbacoa) o la Truffle Burger (Burger de vaca con queso de oveja trufado, bacon, cebolla crunchy, cebolla caramelizada y mayonesa trufada). El precio de las hamburguesas ronda entre los 9 y 15 euros. También cuentan con un amplio abanico de postres, incluyendo los populares milkshakes o tartas.