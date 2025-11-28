Torre Sevilla se viste de Black Friday y Navidad: artesanía, música y deporte para el fin de semana

Torre Sevilla se prepara para un fin de semana intenso en el que las grandes ofertas del Black Friday se combinarán con el regreso del Pop-Up Market prenavideño. Más de 25 puestos de artesanía, moda, decoración y complementos ocuparán la Galería 0, ofreciendo a los visitantes un anticipo del mercado navideño que volverá en diciembre para quedarse durante todas las fiestas.

La programación de actividades promete animar cada jornada. El viernes por la tarde, a partir de las 19:00 horas, la música en directo marcará el inicio del evento. El sábado comenzará con animación infantil musical a las 11:00 y continuará con la sesión de DJ Morales desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche. El domingo, los más pequeños serán protagonistas con un pintacaras infantil a mediodía. Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público, reforzando el carácter festivo y familiar de la cita.

Compra y patina

El Black Friday se convierte además en la ocasión perfecta para adelantar las compras navideñas. La campaña Compra y Patina premiará a los clientes con entradas gratuitas para la pista de patinaje: una entrada por compras superiores a 20 euros y dos por compras iguales o superiores a 35 euros. La pista, uno de los atractivos de la programación navideña, abrirá de lunes a jueves de 16:00 a 21:00 horas, los viernes hasta las 22:00 y los fines de semana y festivos de 11:00 a 22:00. Durante las vacaciones escolares, del 20 de diciembre al 5 de enero, funcionará todos los días excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero, con horario especial en Nochebuena y Nochevieja. El precio general es de seis euros por media hora de patinaje.

El centro, ya engalanado con su iluminación y decoración navideñas, invita a disfrutar de su variada oferta comercial, gastronómica y cultural, además de facilitar la visita con tres horas de aparcamiento gratuito en horario comercial, de diez de la mañana a medianoche.

La agenda del fin de semana se completa con la jornada “Vive el deporte en tu barrio”, organizada por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla en el Parque Magallanes. El sábado, entre las once de la mañana y las dos de la tarde, se desarrollarán actividades deportivas abiertas a la participación de niños y jóvenes, que podrán descubrir disciplinas como ajedrez, baloncesto, béisbol, baile, kárate, yoga, biodanza o pickleball. La iniciativa busca fomentar la práctica deportiva y dar a conocer tanto modalidades tradicionales como nuevas propuestas en un entorno público y accesible.

Con todo ello, Torre Sevilla se consolida como un espacio de referencia para vivir la Navidad en la ciudad, combinando compras, ocio, deporte y cultura en un mismo fin de semana.