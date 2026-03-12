Torrijas enormes a 1 euro este viernes en el nuevo local de esta exitosa pastelería de Sevilla
Este viernes, 13 de marzo, el negocio de torrijas más famoso de la temporada en Sevilla abrirá un nuevo local en el centro de la ciudad, tras el enorme éxito del primero, en el que estarán vendiendo torrijas a solo 1 euro para celebrar su inauguración.
Las Torrijas de la Yaya, un establecimiento que abrió sus puertas hace apenas unas semanas en la calle Alfonso XII y que ha cosechado una gran fama gracias a sus increíbles preparaciones, abrirá este 13 de marzo un segundo local, en esta ocasión en la calle San Eloy, número 48, que promete albergar el mismo éxito que el primero. Para celebrarlo quienes están detrás de este negocio estarán vendiendo nada más y nada menos que 100 torrijas a los primeros 100 clientes que pasen por su tienda a solo un euro.
Cómo hacerse con una torrija gratis
Para poderse hacer con una de las "torrijas de la yaya" a un euro será necesario estar entre las 100 primeras personas que visiten el establecimiento en el momento de su inauguración, que tendrá lugar el viernes, 13 de marzo, a las 18:00 horas. Cuando se gasten las primeras 100 torrijas se ofertarán otras 100 a su precio habitual, pero con un topping extra completamente gratuito.
Los sabores de las Torrijas de la Yaya
En Las Torrijas de la Yaya se pueden encontrar desde las preparaciones más clásicas, con miel o azúcar, hasta las más innovadoras, que en los últimos años han adquirido especial fama. Estas se pueden combinar con toppings de varios tipos. Los sabores son los siguientes:
Clásicas
- Torrija de leche
- Torrija de azúcar y canela
- Torrija de miel
Especiales
- Torrija de Lotus
- Torrija de Baileys
- Torrija de chocolate blanco
Las locuras de la yaya
- Torrija de matcha
- Torrija de frutas del boque
Toppings
- Chocolate blanco
- Nutella
- Crema de pistacho
- Dulce de leche
- Leche condensada
- Caramelo salado
- Sirope de naranja
- Sirope de limón
- Sirope de frutos rojos
- Coco
- Pistacho
- Avellana
- Oreo
- Palomita caramelizada
- Galleta Lotus
- Kit Kat
- Almendra crocanti
- Tortas de aceite Inés Rosales
Las Torrijas de la Yaya se encuentran en la calle Alfonso XII, número 34, muy cerca de la plaza del Duque y de la Campana, y en la calle San Eloy, número 48. El establecimiento en el que están tiene un diseño perfecto para elaborarlas sobre la marcha y que se puedan llevar para tomarlas en casa o por la calle, lo que hace que difieran un poco del sabor de las torrijas de siempre, que permanecen durante varias horas bañadas en miel o remojadas en azúcar.
Sus locales abren de lunes a jueves, de 14:00 a 21:00 horas. Los viernes y sábados el horario es de 12:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo abren de 12:00 a 19:00 horas.
