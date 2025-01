Trucos que te pueden ayudar a identificar los bares más auténticos si estás en Sevilla

Sevilla está repleta de bares. En sus calles se pueden encontrar desde tascas hasta abacerías, lugares con café de especialidad y desayunos contundentes, establecimientos con comida tradicional, sitios que cocinan platos de cualquier parte del mundo o restaurantes de comida vegana. En la hispalense la oferta hostelera es amplia y variada, apta para todos los públicos.

Sin embargo, parece ser que el auge del turismo y el intento por ampliar las opciones gastronómicas en la ciudad está poniendo de manifiesto la sustitución de los bares de siempre por aquellos más novedosos y con una cocina más vanguardista e incluso fusionada con la de otros territorios del planeta.

Frente a esta tendencia, son cada vez más las personas que quieren poner en valor esos negocios que sirven platos tradicionales, que son el punto de encuentro de los vecinos y vecinas del barrio y que están fuera de las rutas más turísticas. Esos bares que, pese al paso del tiempo, han conseguido mantener su esencia. Pero, ¿cómo damos con ellos? Desde Vivir en Sevilla hemos querido destacar algunos trucos que pueden servir para identificar cuáles son los bares más auténticos de la ciudad sin necesidad de acudir al móvil para preguntar en el buscador:

No tienen redes sociales

En la actualidad es muy poco habitual que un establecimiento hostelero no cuente con redes sociales. Sin embargo, se puede comprobar que muchos de los lugares con más solera de la ciudad y que tienen gran popularidad entre los sevillanos siguen sin estar en las redes o, como mucho, solo están en la red social Facebook. Esta falta de visibilidad puede permitir, en algunos casos, que los bares estén frecuentados por clientes habituales, lo que hace que el ambiente en ellos sea más familiar.

No obstante, hay algunos de los bares más famosos y populares de la ciudad que cuentan con redes sociales y no por ello han perdido calidad o ha cambiado el ambiente que hay en ellos.

La carta está en una pizarra

En Sevilla se pueden encontrar bares con la carta en español, bares con la carta en varios idiomas o bares con la carta escrita a tiza sobre una pizarra. Si lo que se busca es un lugar de barrio, donde la comida varíe cada día en función del producto con el que se cuente y de lo que se guise en sus cocinas, la opción más segura es acudir a un sitio en el que las tapas y platos se hayan escrito sobre una pizarra.

Hacen la cuenta a mano

Apenas quedan bares en la hispalense en los que se siga haciendo la cuenta a mano y, mucho menos, en los que se haga sobre la barra del bar. Si encuentras un establecimiento en el que los camareros escriban sobre papel lo que has pedido y hagan la cuenta sobre la marcha, están sin duda en un bar con autenticidad. Puesto que no son fáciles de encontrar, hay algunos de ellos por la zona centro que no defraudan a nadie.

Te lo han recomendado en la calle

El mejor truco para acudir a un buen bar en Sevilla es pedirle a alguien del lugar alguna recomendación. Por desgracia, no siempre se cuenta con esta opción. Sin embargo, siempre es posible preguntar por la calle a cualquier persona que sea de la zona. Si bien es cierto que mirarlo en internet es más cómodo y rápido, hacerlo a alguien autóctono permitirá dar con aquellos lugares más escondidos que no son tan conocidos, pero cuya calidad puede ser muy buena.

Su aspecto es el de un bar de hace años

Si hay algo que no falla y que es fácil de detectar es el aspecto de los bares con más solera de Sevilla. Estos suelen tener varios elementos característicos: una barra de metal, o de madera en algunas ocasiones, paredes con diferentes cuadros (posiblemente de motivos cofrades y taurinos) y zócalos de azulejos típicos sevillanos. Si, además de esto, hay una máquina tragaperras dentro, has dado con un auténtico bar de barrio.

Más allá de estos trucos, que son solo orientativos, existen multitud de bares y restaurantes en Sevilla que sin cumplir estas características son puntos de encuentro de los vecinos y vecinas del barrio y ofrecen unas comidas de gran calidad a precios muy competitivos. Muchos de ellos, de hecho, aparecen en las rutas turísticas de la ciudad y, sin embargo, han logrado mantener la esencia de antaño.