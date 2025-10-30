La Tuna de Filosofía y Letras de Sevilla celebra la Noche del Tenorio el 31 de octubre

La Tuna de Filosofía y Letras de Sevilla, conocida popularmente como la Tuna Turquesa, volverá a llenar de música, versos y tradición las calles del barrio de Santa Cruz con la celebración de su emblemática Noche del Tenorio, una cita que cada 31 de octubre rinde homenaje a la inmortal obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.

Esta tradición nació hace 49 años, cuando en 1976 los refundadores de la tuna decidieron reunirse de manera espontánea para recordar la figura de Don Juan en las mismas calles donde transcurre parte de la legendaria obra. Aquella iniciativa, casi casual, terminó convirtiéndose con el tiempo en una costumbre ineludible para el mundo de las tunas en Sevilla.

La velada combina varios elementos característicos: una breve teatralización inspirada en la farsa del Don Juan, un pasacalles por los rincones del barrio, la recitación de sonetos propios de los tunos y la interpretación de tradicionales canciones de tuna, que evocan el romanticismo y el espíritu universitario de siglos pasados.

Programa de la Noche del Tenorio 2025

Siguiendo el rito que ya forma parte del calendario cultural sevillano, el encuentro comenzará en la Hostería del Laurel, en la Plaza de los Venerables, lugar estrechamente vinculado a la figura de Don Juan Tenorio. Allí, a las 20:30 horas, se realizará el homenaje inicial, con reconocimientos y la interpretación de una farsa escrita por el recordado tuno Eduardo Maestre.

A las 21:00 horas, en el mismo enclave, dará comienzo el tradicional “numerito”, la primera puesta en escena que marca el tono festivo y literario de la noche.

El cortejo avanzará después en pasacalles hasta la Plaza de Santa Marta, lugar mítico que la tradición asocia con el rapto de Juan Tenorio a Doña Inés. Allí, alrededor de las 21:30 horas, los tunos recitarán sonetos especialmente compuestos para la ocasión.

El broche final llegará en la Plaza de los Refinadores, donde se erige la estatua de Don Juan. A partir de las 22:15 horas, la tuna ofrecerá su ronda al Tenorio, clausurando la jornada.