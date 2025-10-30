Tras los pasos de Don Juan Tenorio por Sevilla: una ruta por los lugares más emblemáticos de la leyenda

Durante estas fechas, cuando el aire otoñal envuelve las calles del casco histórico, Sevilla vuelve a recordar al seductor más célebre del teatro español: Don Juan Tenorio.

El personaje creado por José Zorrilla en 1844 no solo pertenece al imaginario literario, sino también al corazón de la ciudad que lo vio nacer en la ficción.

El Diario de Sevilla ha recorrido los lugares donde, según la tradición, transcurre la acción de la obra: la Plaza de los Venerables, la Plaza de la Alianza, la antigua Cárcel Real, la Plaza de Santa Marta y la Calle Calatrava.

Cinco espacios que conservan la atmósfera romántica y misteriosa del Siglo de Oro, y que hoy se convierten en una ruta cultural imprescindible.

Plaza de los Venerables: la hostería del Laurel y los duelos del honor

La ruta comienza en la Plaza de los Venerables, uno de los rincones más bellos del barrio de Santa Cruz.

Aquí se ubicaba la mítica Hostería del Laurel, el lugar donde Don Juan y Don Luis Mejía se enfrentan en la famosa apuesta sobre quién ha cometido más excesos.

En esta casa de comidas pasa la mayor parte de la acción de Don Juan Tenorio / Carolina Rojas

En el siglo XVI, junto a la hostería existía un callejón conocido como de los Desafíos, donde los sevillanos dirimían sus disputas a espada.

Hoy, aunque el entorno ha cambiado, el visitante aún puede imaginar el bullicio de aquella taberna y el eco de los versos de Zorrilla resonando entre las paredes empedradas.

Plaza de la Alianza: el amor y la traición

Desde los Venerables, la ruta continúa hacia la Plaza de la Alianza, una joya escondida entre el Alcázar y la Catedral.

La tradición identifica este lugar con la casa de Doña Ana de Pantoja, la esposa del rival de Don Juan.

Entre sus muros y balcones, la historia mezcla la seducción, el engaño y el desafío. Es un espacio que respira el espíritu de la Sevilla barroca: patios, fuentes y la sombra de los naranjos como testigos de los amores imposibles. Aquí, el visitante siente que Zorrilla no inventó la ciudad, sino que la escuchó hablar y la convirtió en poesía.

La antigua Cárcel Real: orgullo y castigo

El recorrido prosigue hasta la antigua Cárcel Real, que se encontraba en la esquina de la calle Sierpes con la calle Bruna.

Allí, según la obra, Don Juan es apresado junto a Don Luis tras humillar públicamente a su padre, el Comendador de Calatrava.

Placa comemorativa del lugar donde se situaba la Cárcel Real / Carolina Rojas

Este episodio marca el inicio de su descenso moral y de su enfrentamiento con la justicia y la conciencia. Aunque el edificio ya no se conserva, este punto de la ciudad simboliza el límite entre la arrogancia y el arrepentimiento, dos polos que definen al personaje y su tragedia.

Plaza de Santa Marta: el rapto de Doña Inés

Uno de los lugares más evocadores de la ruta es la Plaza de Santa Marta, un rincón escondido y silencioso junto al antiguo Hospital de los Venerables.

La tradición popular sitúa aquí el rapto de Doña Inés, la joven novicia que representa la pureza y el amor redentor. Su atmósfera recogida, sus muros encalados y la cruz de piedra en el centro hacen de esta plaza un escenario casi teatral.

La cruz de la Plaza Santa Marta, lugar donde se dice que Don Juan raptó a Doña Inés / Carolina Rojas

De noche, bajo la luz tenue de las farolas, parece que el eco de los cascos de los caballos aún resuena, y que la voz de Don Juan susurra: "Doña Inés del alma mía, ved que os habla el que os adora…".

Calle Calatrava: el convento del amor imposible

La última parada de la ruta lleva al visitante hasta la Calle Calatrava, donde se encontraba el convento de las monjas de la Orden de Calatrava.

Allí ingresó Doña Inés, y aunque el edificio desapareció hace siglos, el lugar mantiene su carga espiritual.

Este convento fue el origen de la historia de amor y redención que define al personaje. Zorrilla imaginó en sus muros el nacimiento del amor más puro, capaz de salvar incluso al alma más perdida.

Con esta ruta, se invita a redescubrir la ciudad a través de su mito más universal. Cada plaza y cada calle se convierten en testimonio de un pasado literario que sigue palpitando entre los adoquines y los patios andaluces. Durante estas fechas, la Sevilla de Don Juan Tenorio no es solo un recuerdo teatral: es una experiencia que se vive al caminar por sus rincones.

Una invitación a mirar la ciudad con otros ojos, donde la historia y la poesía se funden, y donde, como escribió Zorrilla: "Los muertos oyen, Don Juan, y su mano te reclama".