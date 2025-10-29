El antiguo Café del Turco, en la calle Sierpes, será un hotel boutique

Hubo una época en la que Sevilla estuvo llena de cafés cantantes que acogían tertulias de todo tipo. En el número 35 de la calle Sierpes estuvo el conocido como Cabeza del Turco, el considerado más antiguo. Fue fundado en torno a 1822 y llegó con el nombre de Café Madrid hasta mediados de los 50.

Pocos recuerdan el patio y la cúpula de cristal que está detrás de la persiana metálica y llena de grafitis que cierra el inmueble. Un lugar donde se cerraban negocios y se decidían movimientos políticos y que siempre fue conocido como el café del Turco o Cabeza del Turco, por muchos nombres que tuviera hasta llegar a mediados del siglo XX como Café Madrid y que, hasta ahora, permanecía dormido ajeno al trasiego de personas por una de las vías más comerciales del centro de la ciudad.

Entre las columnas de ese patio, que volverá a ser refugio para tomar un café en medio del bullicio de la calle Sierpes, se gestó parte de la historia de los dos últimos siglos de la ciudad. Esa esencia de lugar abierto a la ciudad, de tertulia y encuentro, es la que el estudio sevillano de arquitectura T10 quiere revivir en su intervención para convertir este edificio en un hotel boutique de gran lujo, impulsado por el empresario monegasco Fabrice Pastor.

Solo el nombre del antiguo café, de la Cabeza del Turco o del Turco, ya indica lo conocido que era en una ciudad acostumbrada a bautizar calles y locales con nombres descriptivos como pasa con la cuesta del Bacalao. Esto ocurrió con el café. Su nombre provenía de una pintura con una cabeza de turco en la fachada. Un edificio que fue testigo de una procesión civil con el retrato del general Riego en 1821 y que fue arrasado por los realistas en los disturbios de 1823. Es más, en torno a 1915 fue la sede del Sevilla F.C. en sus plantas superiores.

Una imagen antigua del interior del inmueble / M. G.

La idea del promotor del hotel boutique es recuperar este edificio histórico y abrirlo a la ciudad, de manera que se recupere una de las obras de la arquitectura civil sevillana del XIX. “Se trata de aunar el lenguaje de la arquitectura tradicional con una visión contemporánea. Todo ello sin perder la esencia histórica de un edificio con tanto sabor como este”, explicó Francisco Santisteban, socio fundador de T10.

El objetivo de esta intervención es “proyectar de la historia hacia el futuro ofreciendo a la ciudad un nuevo espacio que aúna historia, arquitectura y lujo”.

El proyecto arquitectónico corre a cargo del estudio T10, con amplia experiencia en rehabilitación patrimonial y proyectos de alto nivel. De hecho, este estudio fue el encargado de uno de los últimos hoteles de cinco estrellas inaugurados en Sevilla, el Only You, por el que obtuvieron el premio Re Think otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y que reconoce la sostenibilidad.

En esta ocasión, el estudio de arquitectura centra su propuesta en conservar los elementos originales del edificio como la fachada, la estructura y el carácter histórico de un edificio que data del XIX a los que se añadirán todos los estándares contemporáneos de comodidad y diseño para un alojamiento que pretende ser una referencia entre los turistas de nivel premium.

Vocación de integración en la ciudad

Ahora bien, el futuro hotel boutique nace, desde este primer momento con una clara vocación de integración en la ciudad como un lugar abierto, pensado para convivir con el pulso cultural y social del centro histórico. “La idea es que el edificio se vuelva a abrir como un lugar donde compartir momentos en la ciudad y volver a respirar e irradiar el espíritu de tertulia y arte que tenía el Café del Turco”, aseguró Francisco Santisteban.

La intervención busca revitalizar la calle Sierpes, reforzando su papel como eje de comercio, encuentro y vida urbana. El estudio T10 se encuentra en la fase final de redacción del anteproyecto, que será presentado ante la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla para la obtención de la licencia de obras. Una vez concedida, se iniciará la rehabilitación integral del inmueble.

De este modo, el promotor espera que la rehabilitación pueda comenzar en el plazo más inmediato y que, una vez inaugurado, el nuevo hotel se convierta en un punto de referencia tanto para visitantes como para los propios sevillanos.

Con esta intervención no sólo se recuperará parte de la desconocida arquitectura civil sevillana, sino que además volverá a la ciudad todo un símbolo de aquellos cafés que fueron durante el siglo XIX y hasta mediados del XX un lugar donde se compartían ideas, negocios e incluso algunos que otros amoríos. Todo ello, además “en el marco del impulso a la oferta hotelera de lujo en Sevilla, con un proyecto que equilibra tradición y modernidad. Siempre, con una integración respetuosa del patrimonio en una arquitectura contemporánea de alta calidad”.

La calle Sierpes, peatonal, céntrica y de gran tradición comercial en Sevilla, representa uno de los escenarios más significativos del casco histórico. La rehabilitación de un edificio tan cargado de memoria en una vía tan viva supone una apuesta por la revitalización urbana, la mezcla entre patrimonio, comercio, turismo y vida local.

De la mano del promotor y del estudio de arquitectura T10 “se abre un nuevo capítulo para un edificio que durante décadas fue escenario de tertulias, debates y cultura”.

Próximamente, el proyecto recibirá la licencia municipal y dará inicio su transformación. “Sevilla, una vez más, prepara su centro para acoger una nueva joya de la arquitectura, del lujo y de la historia que la ciudad atesora”, afirmaron desde el estudio de arquitectura.