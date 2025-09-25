La Universidad de Sevilla reúne a la Red de Patrimonialistas Hispanoamericana y el Mediterráneo

La Universidad de Sevilla acoge hasta este viernes a los científicos de España, Italia, Portugal, Marruecos, México, Colombia, Brasil, Perú y Argentina que forman parte de la Red de Investigadores Patrimonialistas de Hispanoamérica y el Mediterráneo, para abordar los Retos transversales de la gestión pública en la restauración, conservación, legislación y valorización socioeconómica del Patrimonio Cultural.

El encuentro, que está organizado bajo un nutrido paraguas institucional encabezado por la propia Red y la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, abordará de manera trasversal y moderna el Patrimonio Cultural en torno a cuatro mesas de diálogo: Retos Institucionales de la Gestión Pública del Patrimonio Cultural; El marco jurídico comparado de la Protección del Patrimonio Cultural entre la Unión Europea y Latinoamérica; La Protección vs Valorización Socioeconómica del Patrimonio Cultural; y Objetivos del siglo XXI en la valorización económico y social del Patrimonio Cultural.

Los profesores de la Universidad de Sevilla y responsables de la Red, Javier Sánchez-Rivas y María Pablo-Romero, valoran muy satisfactoriamente esta reunión ya que la Red sigue creciendo a pesar de su corto recorrido (se funda en 2023) con varias publicaciones internacionales y proyectos donde ya se ha reflexionado sobre el Patrimonio Cultural en el Crecimiento Económico, en los Entornos Rurales y ahora en la Gobernanza Pública, un tema que sin duda es necesario para garantizar a futuro que uno de los recursos económicos más importantes de nuestra economía (el Patrimonio Cultural) sea protegido y puesto en valor trasversalmente, como señala el propio Sánchez-Rivas, miembro de la Real Academia de Bellas de Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

El encuentro cuenta además con la implicación del Ayuntamiento de Santiponce y el Conjunto Arqueológico de Itálica, el Ayto. de Sevilla y el Real Alcázar, así como con la colaboración de las Facultades de Turismo y Empresariales, IUSEM, el Dpto. de Análisis Económico, la Fundación Tres Culturas y Rosabus, ascendiendo a 17 las Universidades presentes y procedentes de los países citados, con una notable representación institucional delegada.