Universitarios sevillanos participan en el primer laboratorio de empatía sobre discapacidad en España

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha celebrado este miércoles el primer laboratorio de empatía dirigido a estudiantes universitarios que se pone en marcha en España, una iniciativa pionera impulsada por el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales y diseñada por SOIFI4equality para fomentar la inclusión social y cambiar la mirada hacia la diversidad funcional. Más de 300 estudiantes han participado en experiencias inmersivas bajo el título ‘Inmersión en el Mundo de la Diversidad Funcional’, que les han permitido experimentar en primera persona barreras físicas, sociales y cognitivas.

La plaza principal del campus se ha transformado en un espacio vivencial con recorridos en silla de ruedas, un desayuno a ciegas, talleres de lectura accesible, y el acceso mediante código Navilens a un autobús turístico adaptado de Sightseeing Sevilla, además de la composición en directo del ‘Himno a la Diversidad’ por el rapero social Annarce.

Una de las experiencias que han realizado los estudiantes de la UPO / M. G.

La vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez Ruiz, ha subrayado que el objetivo es que los estudiantes “puedan ponerse en la piel de otras personas y comprender que, en muchas ocasiones, no es la persona la que tiene la limitación, sino la sociedad la que discapacita cuando mantiene barreras que impiden la igualdad real”. Diversas investigaciones académicas respaldan este enfoque, al mostrar que el aprendizaje basado en la empatía y la experiencia directa resulta más eficaz que los modelos tradicionales para reducir prejuicios y generar compromiso social.

El Paraninfo ha acogido mesas de diálogo con expertos, entidades sociales y estudiantes, en las que el alumnado ha compartido su experiencia tras los talleres, evidenciando cómo esta vivencia ha cambiado su percepción sobre la discapacidad y la inclusión. El encuentro, organizado por la UPO y SOIFI4Equality, ha contado con el apoyo de la Fundación Cajasol, Prodetur de la Diputación de Sevilla, Ilunion Hotels, Navilens y Sightseeing Sevilla, entre otras entidades.

La organización ha destacado que “no es solo una jornada, sino el inicio de un cambio de mirada hacia la diversidad funcional y de una nueva forma de entender que la verdadera inclusión comienza cuando la sociedad decide eliminar las barreras que discapacitan”.