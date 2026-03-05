La venta con las tostadas más grandes que has desayunado jamás está en Alcalá de Guadaíra: las rebanadas de pan se cortan a lo largo

Dicen que en un sitio se come bien cuando abundan los camiones en el aparcamiento y esto puede aplicarse a muchas ventas típicas andaluzas. En Alcalá de Guadaíra, La Vega Hija de Giráldez es un imprescindible para quienes no se saltan un buen desayuno. Este histórico establecimiento, sito en el kiómetro 4 de la carretera de Morón, se abrió en la década de los 60, aunque su propietaria desde hace seis años, Sabrina Giráldez, ha relanzado uno de sus productos estrella: tostadas de hasta 40 centímetros.

La venta La Vega abre cada día de seis de la mañana a cinco de la tarde, de ahí que sea uno de los bares más conocidos por los camioneros y los trabajadores de la zona. En su carta destacan sin duda sus generosas tostadas: son tan grandes que se salen del plato. Con un tamaño de 25 y 40 centímetros, y precios entre los 4,70 y 7 euros, sus combinaciones son tan exquisitas como contundentes.

Aparte de clásicos como las tostadas de pavo, tomate y aceite, paté, mantequilla o sobrasada, las hay de pringá casera y de pata asada con queso, jamón y huevo frito. "La pata asada es el jamón no curado y es como una carne mechada, pero más suave", explica la creadora de contenido Comoconmimi. Esta combinación también se puede tomar en mollete o en pan de bollo, de la panadería Santa Virginia de Alcalá de Guadaíra. Destacan asimismo sus tostadas de manteca colorá casera, con trozos de lomo en vez de carne picada, y aliñado con vino blanco, vinagre, especias y laurel.

"Uno de los secretos es el pan de pueblo de Las Cabezas de San Juan", asegura uno de sus cocineros a Andalucía directo, sobre las rebanadas XXL. La pandería que se las sirve las trae ya cortadas a lo largo, en vez de a lo ancho. Estos panes alcanzan un kilo de peso y, cuando no hay suficientes existencias, incluso venden las rebanadas a los clientes para que puedan disfrutarlas en casa.

Con todo ello, La Vega se ha convertido en parada obligatoria para los amantes del desayuno andaluz y gentes de paso. Sus responsables afirman haber recibido visitantes de Cádiz, El Puerto de Santa María, Córdoba o Jaén.

Tapas desde tres euros

Pero la carta de La Vega tiene mucho más que ofrecer aparte de sus tostadas gigantes. Cuenta con tapas desde 3 euros y raciones completas desde 6,50 euros de ensadaladilla, patatas aliñás, gambas al ajillo, chipirones y chacinas, entre otros. Asimismo, los champiños rellenos, el solomillo, su "hueo de queso" y sus croquetas de puchero y de toro son algunas de las especialidades del chef.

La venta La Vega dispone también un menú del día desde 10 euros que va cambiando según la temporada, aunque la carne a la brasa es su principal reclamo. Los domingos también elaboran arroces bajo reserva previa.

La venta de La Vega: cómo llegar

El establecimiento se abrió en la década de los 60 según los cálculos de su actual gerente, Sabrina Giraldez, que cogió el establecimiento con la idea de devolverle la fama que tuvo en sus comienzos El sitio se enmarca dentro de las típicas ventas de carretera, concretamente en el kilómetro 4 de la A-360 Alcalá-Morón. La Vega cuenta con aparcamiento propio, terraza, barra con salón comedor y luego un segundo comedor situado en un patio, en total capacidad para unas 150 personas. Su teléfono de contacto es el 670 106 527.