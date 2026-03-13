Un viaje a la Luna sin despegar de Sevilla

Recreación de uno de los momentos que los visitantes viven en pleno viaje virtual a la Luna.

Convertirse en astronauta por unos minutos y revivir uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad es la propuesta de Luna: La experiencia inmersiva, el nuevo proyecto de la empresa Virtual Zone, que invita al público a participar en una recreación del histórico viaje del Apolo 11 gracias a la tecnología de realidad virtual.

La experiencia, que abrió sus puertas el 1 de octubre de 2025 en Sevilla, en su espacio permanente de la avenida San Francisco Javier, y también en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia, propone al visitante dejar de ser espectador para convertirse en parte activa de la misión.

Desde el inicio, los participantes se identifican con su propio nombre o con un alias, adoptando el rol de astronautas dentro de la expedición. Tras acceder a la nave, cada tripulante ocupa su puesto, donde le esperan los guantes y el traje de astronauta que completan la inmersión en la misión.

Antes del despegue, la simulación recrea el entrenamiento previo en una gran piscina, un entorno que recuerda a las instalaciones reales utilizadas por los astronautas para prepararse en condiciones de ingravidez. A su alrededor, operarios trabajan con rapidez revisando sistemas y equipos, mientras la misión se prepara para el lanzamiento.

Un momento de la recreación virtual de la fase de entrenamiento previo al despegue. / M. G.

La experiencia no se limita a la observación. Los visitantes interactúan con herramientas reales dentro de la simulación. Deben cogerlas, apretar el gatillo y manipular tornillos para abrir compartimentos o acceder a diferentes partes de la nave. E, incluso, llegar a tomar el mando de la nave en la aproximación a la Luna mientras se escucha una cuenta atrás de kilómetros de distancia a la superficie lunar. Estos pequeños gestos refuerzan la sensación de formar parte de una operación espacial.

El momento culminante llega tras el despegue y el viaje a bordo del legendario Saturn V. Una vez en el espacio, la escotilla se abre y los participantes experimentan la sensación de flotar en ingravidez, con la Tierra suspendida en el horizonte. La escena se convierte en uno de los instantes más espectaculares de la experiencia.

El viaje continúa con el alunizaje. Los tripulantes descienden a la superficie lunar, exploran el terreno, recogen piedras y recrean uno de los gestos más emblemáticos de la historia espacial. El de plantar la bandera en la Luna, evocando el momento vivido el 20 de julio de 1969 cuando Neil Armstrong pronunció su célebre frase "un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad".

Tras este momento simbólico, la simulación introduce el viaje de regreso mientras el visitante experimenta la sensación de descender desde el espacio hasta el final de la misión.

El proyecto ha sido desarrollado íntegramente en España por un equipo de más de 40 profesionales, entre ingenieros, diseñadores 3D, guionistas y especialistas en historia y ciencia espacial, que han trabajado para combinar rigor histórico, narrativa y tecnología.

Según explica el CEO de la compañía, Guillermo Sánchez, el objetivo es que el público no sólo conozca este episodio clave de la historia, sino que pueda experimentarlo de forma directa gracias a la realidad virtual. En palabras del fundador de la empresa, Enric Costa, la carrera espacial sigue siendo uno de los grandes relatos del siglo XX y la tecnología actual permite acercarlo a nuevas generaciones de una forma completamente diferente.

Tras el éxito de su anterior producción, Titanic: A Voyage Through Time, la compañía continúa apostando por experiencias inmersivas que combinan entretenimiento, divulgación y emoción, en una propuesta que aspira a convertirse en uno de los grandes atractivos culturales y tecnológicos de la próxima temporada.