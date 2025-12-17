En Bar Las Palmas, en el corazón de Nervión, hay una tapa que define al local y a la familia que lo sostiene desde hace años: la costilla asada. Benji lo cuenta con naturalidad, como quien habla de algo que lleva toda la vida ahí. Las costillas siempre han estado en carta y, con el tiempo, se han convertido en una auténtica seña de identidad. Tanto, que a muchos el bar les suena directamente como “el de las costillitas”.

La forma de trabajar es sencilla y constante: producto cuidado, cocinado con mimo y paciencia. Hoy la técnica ha evolucionado, con hornos de baja temperatura que afinan el punto, pero la esencia sigue siendo la misma. Quien las conoce dice que están como siempre o incluso mejor; quien las prueba por primera vez, se va con ganas de repetir.

Por eso, antes de tapear, aquí muchos empiezan igual: un plato de costillas asadas y dos cervezas. Y a partir de ahí, que el tiempo pase.