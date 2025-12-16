El Bar BocaChica nació hace apenas tres años, pero lo hizo con una idea muy clara: cocinar y servir como se hacía en las reuniones de amigos que empujaron a Ignacio a dar el paso. Tras muchas comidas compartidas y el clásico "tienes que montar un bar", apareció la oportunidad y decidió lanzarse. Desde el primer día, el local funcionó, y ese éxito inicial dio pie a nuevos proyectos como Boca Llena, en Felipe II, o Boca Grill, en la calle San Pablo, ampliando el concepto sin perder la esencia.

En BocaChica, una de las tapas más reconocidas es la ensaladilla de gambas, una receta directa y sin giros modernos: patata, gamba y mayonesa. Nada más. Ignacio lo tiene claro: no hay que reinventar lo que funciona, solo cuidar la materia prima y mantener el sabor de siempre. Los clientes lo confirman repitiendo, y esa constancia ha convertido la ensaladilla en una de las más pedidas de la casa.

Junto a ella destacan la tortilla poco hecha, los torreznos, la hamburguesa mexiquín con salsa secreta y algunos guisos fuera de carta que refuerzan una propuesta sencilla, reconocible y honesta.