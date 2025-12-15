En el barrio de Heliópolis, lejos del circuito más turístico de Sevilla, se esconde uno de esos bares que forman parte de la memoria viva de la ciudad. Se trata del Bar Avelino, un establecimiento con raíces profundas que se remontan a 1939, instalado en un edificio ligado originalmente a las viviendas construidas para los trabajadores de la Exposición Iberoamericana de 1929. Antes de ser bar, aquel espacio fue lugar de pagos y hasta salón de baile. Hoy, más de ocho décadas después, sigue conservando su estructura original, con vigas y maderas que hablan de historia y de barrio.

Nos recibe Curro, actual responsable del local, quien explica con orgullo cómo todo se ha mantenido prácticamente igual desde sus orígenes. Esa fidelidad al pasado también se refleja en su cocina, donde la estrella indiscutible es la pechuga con bechamel, una tapa que se ha convertido en auténtico reclamo para sevillanos de todas las edades.

La clave de esta tapa está en lo casero y en no haber cambiado nada con el paso del tiempo. La bechamel, elaborada a diario, guarda su secreto en el equilibrio exacto de leche, harina y nuez moscada. La pechuga, bien rebozada, llega a la mesa acompañada de patatas y mayonesa, lista para mojar sin prisas. Es una receta que gusta a niños, adultos y mayores, hasta el punto de que muchos clientes llegan expresamente preguntando por ella. Algunos incluso la conocen por otro nombre tradicional: pechuga villaroy.

Pero el Bar Avelino no vive solo de su tapa más famosa. Su carta es amplia, variada y a precios populares. Carrillada en salsa de vino, solomillos con distintas salsas, espinacas con garbanzos, albóndigas de choco, salmorejo, ensaladilla, montaditos clásicos y pinchos de toda la vida completan una oferta pensada para el disfrute cotidiano, sin artificios.

A pesar de estar en un barrio periférico, el Avelino se ha convertido en un referente. La gente se desplaza hasta Heliópolis porque sabe que aquí encontrará autenticidad, tradición y una tapa que no falla. Un bar de los de antes, donde la cocina sigue siendo motivo suficiente para cruzar Sevilla.