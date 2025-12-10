Los días 9 y 10 de diciembre de nuestro Calendario de Tapas Sevillanas no podían repartirse entre dos bares distintos. No esta vez. Porque hay lugares que no se visitan: se habitan. Y uno de ellos es Casa Moreno, en pleno centro de Sevilla, mitad ultramarinos, mitad refugio sentimental, y entero un clásico irrepetible.

Casa Moreno nace en los años 40, cuando la tienda funcionaba como comercio principal y la zona del fondo, que hoy actúa como bar, era poco más que un almacén donde algunos entraban a tomar una copita sin ser vistos. Con el tiempo, aquel rincón clandestino acabó convirtiéndose en uno de los espacios más singulares de Sevilla. Desde 1990, Emilio, camarero, anfitrión y poeta autodidacta, mantiene vivo ese espíritu con una mezcla de oficio, memoria y una cercanía que ya casi no existe.

Y si hemos decidido dedicarle dos días del calendario es porque aquí conviven dos tapas que forman parte del ADN del lugar. La primera es el montadito de chorizo picante con cabrales, una creación original de Casa Moreno. La mezcla es sencilla de describir pero imposible de imitar: el picante del chorizo y la fuerza del cabrales se neutralizan entre sí para formar un sabor nuevo, compacto, suave y con carácter. Emilio lo resume con una de sus metáforas: "Ni sabe a cabrales, ni sabe a chorizo… pero no te lo pierdas". Lo preparan siempre al momento, con pan del día, sin piezas prehechas ni atajos.

La segunda tapa, y protagonista del otro día del calendario, es la sardina ahumada con salmorejo, una pieza fina, cremosa, de sal moderada y un ahumado elegante. Es tan especial que, con el tiempo, han tenido que ofrecerla también en formato pequeño para llevar, porque la clientela no deja de pedirla. Hay incluso una anécdota: una tarrina de estas sardinas acabó, por casualidades del destino, en un ágape en Estados Unidos, llegando a las manos de Barack Obama, que según cuentan las recibió con entusiasmo.

Más allá de estas dos tapas, Casa Moreno es un homenaje a la materia prima impecable, cortada y servida al momento: jamón de york, chacinas gaditanas, quesos de toda España, latas selectas y ese famoso papel de estraza que funciona casi como un sello de autenticidad.

Por eso, en un calendario que celebra la diversidad gastronómica de Sevilla, los días 9 y 10 de diciembre se quedan aquí, en Casa Moreno. Porque hay sitios buenos y luego están los sitios que cuentan quiénes somos. Casa Moreno es de los segundos.