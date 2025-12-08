En la jornada del 8 de diciembre del Calendario de Tapas Sevillanas, nos vamos hasta Sevilla Este para visitar un local cuyo nombre resuena desde hace décadas entre quienes buscan un serranito diferente: el Bar Menta. Su historia comienza a mediados de los años ochenta, cuando Paco, junto a su padre, adquiere su primer local entre 1985 y 1986. Isa, su pareja, que más tarde sería también socia fundamental, se une al proyecto, y así empieza una aventura que, sin saberlo entonces, acabaría siendo parte del imaginario gastronómico de toda Sevilla.

Y si algo ha colocado al Bar Menta en el mapa, es su serranito, pero no uno cualquiera. Aquí se apostó por romper la fórmula clásica: fuera el pimiento verde frito y dentro algo que cambiaría todo… una salsa de alioli que, con los años, se ha convertido en seña de identidad del barrio. Su textura, su sabor y ese punto adictivo que todos los clientes señalan hacen que muchos se pregunten, medio en broma, medio en serio, si el alioli lleva "algo especial". La receta, evidentemente, es secreta, y quizás ahí reside parte de su encanto.

La propuesta se completa con rodajas frescas de tomate que aportan equilibrio, jugosidad y frescor, convirtiendo al serranito de Menta en una combinación distinta, reconocible y, para muchos, irreemplazable. No es casualidad que, cada fin de semana, el bar esté a rebosar. No trabajan con reservas: aquí manda el orden de llegada. Y aun así, los clientes se desplazan desde todos los puntos de Sevilla para asegurarse un sitio.

Pero el Bar Menta no vive solo de su serranito. En temporada, sus caracoles y cabrillas atraen a los fieles, y otras propuestas como los chipirones o el solomillo al whisky, con salsa propia, se han convertido en habituales para quienes quieren acompañar la tapa estrella con algo más.

Aun con esa variedad, todos coinciden: el serranito y su alioli son el motivo para cruzar la ciudad. Una receta que nació del deseo de diferenciarse y que, casi cuarenta años después, sigue siendo la gasolina que mantiene lleno el bar cada día.

Así que, en este 8 de diciembre, el protagonismo del Calendario de Tapas Sevillanas es para un bocadillo que se ha ganado su lugar por derecho propio. Una parada imprescindible para quienes creen que un buen alioli puede cambiarlo todo.