Sevilla acoge estos días la XXXII edición de la Feria del Belén, una cita que año tras año anticipa la navidad en el corazón de la ciudad. Los sevillanos pueden disfrutar hasta el 23 de diciembre de este mercado navideño que reúne lo mejor de la artesanía belenista.

En su ubicación habitual entre la Catedral y el Archivo de Indias, concretamente en la calle Fray Ceferino y la Avenida de la Constitución, una decena de artesanos muestran sus creaciones para los belenes: desde las clásicas figuras hasta los elementos decorativos más elaborados. Esta cita, impulsada por ACOBE (Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla) con el respaldo del consistorio sevillano, se ha convertido con el paso de los años en un referente ineludible para los amantes de esta tradición navideña.