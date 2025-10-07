El aeropuerto de San Pablo se convierte este mes en punto de partida para quienes buscan una escapada rápida sin gastar demasiado. Para el puente del 12 de octubre, destacan destinos como Varsovia, Malta, Lisboa o Tenerife, junto a opciones más cercanas como Palma de Mallorca.

De cara al fin de semana de Todos los Santos, los precios bajan aún más con vuelos a Alicante y Milán desde 36 euros, además de Roma, Valencia, Oporto o Palma, perfectos para un city break o una mini vacación de otoño.

Eso sí, las tarifas son de última hora, por lo que conviene reservar pronto y revisar bien el equipaje incluido antes de volar.