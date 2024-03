De la Semana Santa a la Feria de Abril a través de una ventana: el vídeo del que hablan las redes que resume la primavera en Sevilla

La primavera ha empezado en Sevilla, una de las épocas de mayor movimiento en una ciudad que se encuentra ya inmersa en una de las semanas de celebración más importantes de cada año: la Semana Santa. Pero además de la devoción, Sevilla no olvida tampoco que dentro de unas semanas tiene una nueva cita importante, la Feria de Abril.

La religiosidad y el fervor de la Semana Santa puede convivir perfectamente con los bailes y la música que se convierten en protagonistas durante la Feria de Sevilla, siempre que se respeten. Esta mezcla y sus contrastes pueden ser un poco chocantes para quienes no están acostumbrados, especialmente si se producen al mismo tiempo, aunque otros lo ven como algo perfectamente compatible.

La espera del paso y las sevillanas de la ventana

Un vídeo compartido por el usuario Rancio (@Rancio) en Twitter (ahora conocida como X) muestra muy bien como todo puede solaparse en Sevilla.

Me llega esto por WhatsApp y creo que si lo ve alguien de fuera de Sevilla se le puede caer un ojo intentando entendernos 😂 pic.twitter.com/wAhtoaUvTG — Rancio (@rancio) March 26, 2024

En el vídeo se puede ver una calle llena de gente a la espera de una de las múltiples procesiones que se celebran esta Semana Santa en la ciudad y un poco más arriba, a través de la ventana de una de las fachadas, puede verse también a un grupo de mujeres bailando sevillanas en una vivienda mientras la palabra 'Feria' aparece en pantalla. "Esto es Sevilla… no trates de entenderlo" dice el vídeo, mientras que Rancio añade "creo que si lo ve alguien de fuera de Sevilla se le puede caer un ojo intentando entendernos".

Sin embargo, pese a lo inocente (en principio) del vídeo (ya que las bailarinas se encuentran en una propiedad privada y no interrumpiendo el paso o molestando en la calle mientras la gente espera), también ha producido reacciones diversas como suele ocurrir cuando un vídeo que tiene relación con la Semana Santa de Sevilla se hace viral. Mientras algunas en citas se puede leer "Somos pa comernos. Estoy absolutamente enamorada de la idiosincrasia de esta ciudad bendita" o "Sevilla en todo su esplendor" se pueden leer entre las citas al tweet, a otros usuarios no les termina de gustar que "no se respeten los tiempos". Esto ha llevado a que algunos consideren que se trata de "una falta de respeto", "una catetada" o "una 'gracia' de unos 'graciosos' para hacerse notar".