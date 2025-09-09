Vincci Hoteles extiende el verano en sus terrazas más deseadas para este otoño

Con atardeceres únicos y temperaturas más amables propias de la estación, las terrazas de Vincci Hoteles se descubren como un plan perfecto de otoño. La cadena propone alargar el verano a golpe de cóctel y, para ello, presenta una selección de espacios en algunas de las principales capitales españolas: Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. El acceso, tanto para huéspedes como para público local, cada terraza combina vistas únicas, gastronomía pensada para compartir y propuestas de mixología que van desde los combinados más clásicos hasta las creaciones más originales. Una selección de oasis urbanos para quienes buscan planes relajados, mientras el tiempo todavía acompaña.

El final del verano no significa despedirse de los planes al aire libre. Vincci Hoteles invita a prolongar esa sensación en sus terrazas, que se convierten en auténticos refugios urbanos para seguir disfrutando de la ciudad con otra mirada.

Esta selección de espacios únicos en Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao invita a saborear la nueva temporada con una coctelería creativa, gastronomía de autor y vistas espectaculares, convirtiéndose en el lugar ideal para compartir los últimos rayos de sol, dejarse llevar por el ritmo de la ciudad o brindar bajo el cielo al caer la tarde. Porque, en Vincci Hoteles, el terraceo no entiende de calendarios y sigue siendo una experiencia para vivir con estilo, también en otoño.

Recoveco – Vincci Selección UNUK 5*GL, Sevilla

La terraza de Recoveco, en la azotea del hotel Vincci Selección Unuk 5* GL, se presenta como una de las experiencias más exclusivas de la capital andaluza. Con una zona al aire libre y otra acristalada, en este espacio se dan la mano la alta gastronomía y unas vistas privilegiadas del skyline hispalense, con la Catedral y la Giralda como telón de fondo. La propuesta culinaria de Recoveco rinde homenaje a la tradición andaluza con un toque contemporáneo, utilizando productos locales de la mejor calidad. En su carta se encuentran referencias con denominación de origen como el tomate de los Palacios con tronco de bonito de Barbate o la corvina de Conil asada, junto a reinterpretaciones sorprendentes como la ensaladilla de gambón o las croquetas de cola de toro con mahonesa de siracha. El atún rojo de almadraba también ocupa un lugar protagonista, con recetas que van desde un sashimi de ventresca toro hasta unas cremosas albóndigas de atún.

Para completar la experiencia, Recoveco dispone de una cuidada selección de vinos de la tierra por copas —con referencias de Málaga y Jerez—, etiquetas de las principales denominaciones de origen españolas y una carta de cócteles variada que incluye clásicos como el Bloody Mary o el Whisky Sour, opciones con sello local como el Mojito Sevillano o el Andaluz, y versiones 0,0 como el Daikiri, la Piña Colada, el Mojito o el San Francisco.

Todo ello, en un ambiente relajado y sofisticado, ideal para brindar mientras cae la tarde sobre Sevilla.

Capitol Rooftop – Vincci Capitol 4*, Madrid

En el corazón de la Gran Vía madrileña, Capitol Rooftop se alza como uno de los escenarios urbanos más cinematográficos de la capital. Desde su azotea, en la séptima planta de Vincci Capitol 4*, el cielo de Madrid se convierte en una pantalla gigante donde ver cómo el atardecer despliega toda su paleta de colores sobre los tejados del Madrid de los Austrias. La coctelería de autor, elaborada con ingredientes locales frescos, toma aquí un papel protagonista, con una carta que incluye creaciones inspiradas en grandes títulos del séptimo arte como Piratas del Caribe (con ron añejo, ron Malibú, zumo de piña, maracuyá, falernum y Azul Curaçao), Narcos (tequila, pomelo, lima, Martini, cava y jalapeños) o El Día de la Bestia (vodka, Red Bull, confitura de fresa, tabasco y zumo de limón).

Para acompañar cada trago, su carta gastronómica ofrece una selección castiza y actualizada, donde se pueden encontrar propuestas como las bravas picantonas, el entrecot de lomo de vaca madurada o los tacos de bacalao sobre crujiente de puerro.

Roof 66 – Vincci Vía 66 4*, Madrid

Roof 66 es un espacio perfecto para afterworks, encuentros con amigos o para viajeros que busquen planes alternativos en el centro de la ciudad. Decorado en tonos neutros y materiales naturales, su ambiente permite disfrutar de Gran Vía desde las alturas. Su carta de coctelería mezcla clásicos como el Negroni, el Daiquiri o el Piña Colada con propuestas más refrescantes como el Sueño de una noche de verano (vodka, mango, limón y hierbabuena) o el Pretty Woman (ginebra, arándanos, limón y algodón de azúcar), pensadas para quienes buscan originalidad sin artificios.

En cuanto a la propuesta gastronómica, ofrece distintas opciones para compartir, desde su ensaladilla rusa de gambas al ajillo con espuma de aceituna hasta los tacos de pato confitado con dados de foie y frutos rojos, pasando por las croquetas caseras de jamón. Y para los que prefieren no compartir, la pizza de queso trufado y jamón york o la hamburguesa 66 son dos opciones ideales.

The Mint Roof – Vincci The Mint 4*, Madrid

Gracias a su icónico food truck y su ambiente joven y relajado, The Mint Roof en el hotel Vincci The Mint 4*, se ha convertido en una de las terrazas más agradables del centro de Madrid. En su decoración destacan los elementos de madera en distintas versiones, natural y tratada, textiles que inundan de color el espacio y diferentes plantas donde no puede faltar la frescura de la menta. Su carta de bebidas incluye una amplia selección de cócteles clásicos y modernos: desde un Negroni de autor hasta un Grease (amaretto, piña y Red Bull), pasando por un Margarita, un Highball o un Matilda sin alcohol, con moras y lima.

Por otro lado, su propuesta gastronómica gira en torno a las queridas hamburguesas, donde conviven opciones para todos los paladares, como la burger de wagyu con bacon, cheddar y mermelada de pepinillo; la de vaca con queso de cabra y confitura de piquillo; la vegetal de garbanzo con crema de maní o la de pollo crujiente con bacon y cheddar. Completan la oferta platos como las rabas de calamar con muselina de lima o el tartar de atún con burrata.

Terraza West Food & Bar - Hotel Vincci Mae 4*, Barcelona

Inspirada en el espíritu rebelde de Mae West, actriz y guionista neoyorquina de los años 30, la terraza del hotel Vincci Mae 4*, se presenta como un espacio creativo, relajado y lleno de color, ideal para alargar el afterwork hasta la hora de la cena. En su carta de cócteles encontramos propuestas tan seductoras como el Negroni Mae West (Campari, ginebra, vermut rojo y twist ahumado de naranja) o el Willy Wonka (vodka, espresso, licor de cacao y Kahlúa), ideales para brindar entre risas mientras se disfruta de su pequeña piscina (exclusiva para huéspedes) y sus vistas privilegiadas.

Para comer, se puede elegir entre todo tipo de tapas (croquetas, alcachofas, gyozas, pulpo a la brasa…), hamburguesas de autor con carne de ternera, de buey o la versión vegana con Heura, y postres tan sugerentes como el coulant de chocolate con helado de melocotón. Una experiencia que aúna vistas, sabor y estilo con un punto canalla que invita a quedarse hasta que la ciudad encienda sus luces.

Terraza Kondutxo – Vincci Consulado de Bilbao 4*

En Bilbao, la terraza Kondutxo es un homenaje a la ciudad y su faceta más artística. Con 653 m² de superficie, este rincón se extiende como un excelente mirador sobre la ría y el Museo Guggenheim. El espacio está diseñado con materiales naturales, como el resto de las estancias de Vincci Consulado de Bilbao 4*, otorgando calidez y convirtiéndolo en el escenario perfecto para tomar algo tanto durante el día como por la noche.

A cualquier hora del día, el juego de luces sobre el titanio del edificio se convierte en todo un espectáculo irresistible de contemplar, mientras se degustan algunos de los cócteles especiales de la carta, como el Barbie (ron, maracuyá, leche de coco y tónica de hibisco), el Marrubi (whisky, shrub de manzana y tónica de frutos rojos); o clásicos como el Aperol Spritz o el Old Fashioned. Por su parte, la carta de snacks y tapas está llena de guiños locales que se entremezclan con sabores internacionales: desde un Po’Boy de langostinos hasta croquetas de jamón y bacalao, pulpo a la plancha con patata y mahonesa al pimentón o langostinos Orly. Todo acompañado de un ambiente relajado, ideal para observar cómo el otoño comienza a inundar el paisaje bilbaíno.

Brindar como si el verano nunca fuese a terminar

En definitiva, las terrazas de Vincci Hoteles reúnen todos los ingredientes para querer alargar el verano: cócteles originales, platos para compartir y vistas inolvidables. Porque el lujo, a veces, es tan sencillo como encontrar el lugar perfecto para mirar el atardecer con una copa en la mano y buena compañía al lado. Esta temporada, Vincci Hoteles invita a saborear cada día de otoño como si fuera el último día de verano.

