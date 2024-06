Estos son los vuelos más baratos desde Sevilla en el mes de julio

Llega el inicio del verano y son muchas las personas que se plantean realizar un viaje con los primeros días libres de vacaciones, la cuestión es elegir destino sin necesidad de gastar todo el presupuesto en el desplazamiento. Desde Sevilla son múltiples las opciones que hay disponibles para poder visitar otras ciudades tanto a nivel nacional como internacional y la mejor opción para encontrar los mejores precios a la hora de escoger destino es hacer la búsqueda en Skyscanner. Esta plataforma compara los precios de las diferentes compañías aéreas y ofrece como resultado los precios más bajos disponibles en cada una de ellas o en la combinación de varias.

Otro de los elementos claves a tener en cuenta a la hora de escoger la manera en la que desplazarse es que probablemente las compañías low cost, como Ryanair, Vueling o EasyJet, entre otras, ofrezcan a los consumidores los precios más bajos, pero no siempre tienen porqué tener las mejores condiciones con respecto a los vuelos, ya que en multitud de ocasiones el equipaje de mano no está incluido en el precio del billete o los horarios pueden resultar criminales debido a que sean o demasiado temprano o muy tarde. No obstante, estos son términos que debe aceptar el cliente o no, pero esto es una cuestión personal.

Vuelos baratos en julio desde Sevilla

En Skyscanner aparecen numerosos países por un precio bajo como pueden ser:

España desde 24€.

desde 24€. Marruecos desde 30€.

desde 30€. Francia desde 34€.

desde 34€. Portugal desde 35€.

desde 35€. Italia desde 50€.

desde 50€. Dinamarca desde 52€.

desde 52€. Alemania desde 52€.

Todos estos países ofrecen la posibilidad de descubrir algunos de sus rincones por menos de 60 euros la ida y vuelta. Un precio a tener en consideración teniendo en cuenta que son vacaciones para casi todo el mundo y que muchas personas aprovecharán estas fechas para visitar nuevos destinos.

En España algunos de los puntos a los que sale más barato viajar desde Sevilla son: Mallorca desde 24 euros; Ibiza desde 27€; Alicante y Valencia desde 30€; Barcelona es posible visitarla por unos 37 euros ida y vuelta; Madrid desde 40 euros; Santiago de Compostela desde 44€ y Vitoria-Gasteiz desde 51€.

Marruecos ofrece tres destinos a precios racionales y son: Tetuán y Marrakech desde 30€ y Rabat desde 37€ el trayecto de ida y vuelta desde la capital andaluza. Francia tiene varias ciudades que tienen un precio competente para ser el mes de julio y los usuarios pueden visitar Burdeos desde 40€; Marsella desde 44€; París desde 50€ ida y vuelta y Toulouse desde 57€.

Portugal es otro de los destinos más populares en verano debido al clima y las playas que hay repartidas por todo el territorio nacional. Hay vuelos directos desde Sevilla a Oporto desde 35€ y Lisboa desde 38€. Italia tiene una gran oferta cultural para visitar pero los precios se han ido incrementando en esta época del año y no hay demasiados destinos económicos. Roma se puede visitar desde 59€ el trayecto ida y vuelta; Milán desde 60€; Turín desde 65€; Trapani desde 66€ y Venecia desde 78€ con vuelos con escala.

Dinamarca es uno de los países más caros para este mes y sólo ofrece un vuelo directo por un precio económico y se trata de la ciudad de Billund en la que el trayecto de ida y vuelta está disponible desde 52€, el resto de destinos para visitar superan los 140€ la ida y la vuelta. Alemania tienen como destino más barato para este mes la ciudad de Núremberg en la que el vuelo puede salir desde 52€ ida y vuelta; la siguiente ciudad sería Fráncfort del Meno que costaría el traslado desde Sevilla desde 78€.