Vuelve el TorreRock Fest’25 el 4 de octubre a Torreblanca

La cuarta edición del TorreRock Fest, el festival de música rock que nació en el barrio sevillano de Torreblanca en 2022, regresa el próximo 4 de octubre al espacio Theatre Sevilla en la calle Economía 19. Las entradas (desde 18,36 euros) ya están disponibles en la web oficial www.torrerock.com y como pasó en ediciones anteriores se agotarán con bastante antelación.

La asociación cultural TorreRock, entidad sin ánimo de lucro, volverá a organizar este festival para llevar desde el barrio a toda Sevilla la mejor música rock y una oferta artística y de ocio de primer nivel. Torreblanca no es sólo flamenco y música tradicional, ya cuenta con una escena rock muy arraigada y que a través de la asociación TorreRock organiza el 4 de octubre una sesión maratoniana de música en directo con grupos de la talla de los catalanes Tokyo Sex Destruction, que serán los cabeza de cartel, acompañados por los vascos Lie Detectors, los valencianos Ukelele Zombies y los madrileños Los Wild y Chill.

En TorreRock Fest’25 sonará mucho rock, garage, soul, punk y otros sonidos urbanos que, paralelamente, completarán una oferta cultural que llenará el barrio de Torreblanca de mesas redondas, talleres, exposiciones… durante todo el año, no sólo el fin de semana del festival.

José Manuel García Guisaro, presidente de la Asociación Cultural TorreRock, valora el recorrido hasta anunciar esta nueva edición del festival: “Es todo un éxito poder traer a Sevilla capital la 4ª edición de TorreRock Fest, un festival que ya podemos considerar consolidado dentro de la escena artística hispalense. Este año hemos querido dar un paso más y apostar por cinco bandas de reconocido prestigio nacional, con un recorrido impresionante tanto en España como a nivel internacional dentro del circuito garage rock. La Asociación Cultural TorreRock nació en 2022 en nuestro barrio de Torreblanca, y aunque somos una asociación joven, en poco tiempo hemos logrado organizar no sólo las cuatro ediciones de TorreRock Fest, si no también dos festivales de verano (Summer Fest TorreRock), exposiciones fotográficas de conciertos, foros de cine, convivencias y muchas más actividades culturales. Somos un grupo de personas enamoradas de la música, que creemos firmemente en el poder del rock para unir, inspirar y transformar. Nuestro objetivo es claro: acercar el rock en todas sus variantes a Torreblanca y a toda Sevilla. Y lo hacemos con la ilusión intacta, porque cada edición demuestra que el proyecto crece y que la gente lo siente suyo”.

Estos son los grupos

Tokyo Sex Destruction es un grupo de Vilanova D.C. (Barcelona) cuya música tiene como ingredientes el punk garajero frenético , el soul guitarrero y el rock psicodélico . Musicalmente hablando, se encuentran similitudes con The Sonics, Sly And The Family Stone y MC5, y estéticamente con The (International) Noise Conspiracy o The Make Up. Pero Tokyo Sex Destruction van más allá; porque son más salvajes y más sexuales en directo, y porque sus vidas transcurren íntimamente ligadas a los cánones ideológicos de grupos de liberación norteamericanos como los Panteras Negras y a los manifiestos de Le Red Soul Communitee.

Lie Detectors se formaron hace cinco años entre Rentería y Donosti . En este tiempo han tocado infinidad de conciertos en los garitos y festivales con más solera del estado y parte de Francia. En su paleta sónica hay pinceladas de rock&roll, garage, punk, hard y hasta algún ramalazo psicodélico… Pero no esperes ningún ejercicio de estilo. Van a su bola y mezclan sus estilos favoritos sin complejos. Le cantan a la fiesta, a la nocturnidad, a sus héroes, a sus neurosis cosméticas, y, últimamente, hasta a las injusticias… Eso si, siempre con el sentido del humor que les caracteriza y llevados en volandas por un cantante que se desmarca de todo y atrapa al personal.

Los Wilds . Impresionante bagaje de estos madrileños que ellos mismos se definen en su Facebook como G arage Tropical Cavernario con etílicas melodías pop, todo tocado de una manera irresponsable y sin frenos.Llevan tres años consecutivos siendo seleccionados para participar en Estados Unidos para el South by Southwest (SXSW), de Austin, dando bolos en Liverpool, Nueva York, Chicago,etc.

Chill. Desde Malasaña, Madrid, donde comenzaran su andadura hace unos años, la banda no ha hecho más que crecer y arremeter contra todo en sus directos. Han teloneado a artistas como The Cavemen o King Khan's. Con aspecto glam rock, sonido Stones , bailaremos a ritmo de punk rock con ellos

Ukelele Zombies son una banda valenciana de garage punk y rock ′n′ roll. Su música es un torbellino de rock-country-punk-garage con una mezcla explosiva de estilos.

Además, entre actuación y actuación podremos disfrutar de los mejores Dj Rock de Andalucía.