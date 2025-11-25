ALCALDES
Una zambomba flamenca y el encendido navideño, abren la Navidad en el restaurante El 29 de Sevilla

Una zambomba flamenca, que se repetirá el 5 de diciembre, inaugurará la iluminación navideña

La inauguración de la iluminación del restaurante El 29 se ha convertido en una cita navideña

El 29, restaurante y eventos, situado en el Parque de María Luisa (Avenida de Isabel la Católica número 2) estrenará el próximo viernes 28 de noviembre, su ya tradicional, iluminación navideña. Centrada en la terraza y en distintos espacios del restaurante, la decoración recrea un jardín mágico aprovechando la vegetación existente. Para ello la iluminación consta de miles de bombillas de tecnología LED de bajo consumo y sostenible.

Como en ediciones anteriores, la aminación de la espera del encendido, correrá a cargo de una zambomba flamenca. En esta ocasión los encargados son: Manuel de Periquín y su grupo: Sonia Molina, Malena Jiménez y Juanma de Jerez, que hará vivir una tarde inolvidable.

Esta zambomba flamenca volverá a repetirse el viernes 5 de diciembre.

