Una zambomba flamenca y el encendido navideño, abren la Navidad en el restaurante El 29 de Sevilla

La inauguración de la iluminación del restaurante El 29 se ha convertido en una cita navideña

El 29, restaurante y eventos, situado en el Parque de María Luisa (Avenida de Isabel la Católica número 2) estrenará el próximo viernes 28 de noviembre, su ya tradicional, iluminación navideña. Centrada en la terraza y en distintos espacios del restaurante, la decoración recrea un jardín mágico aprovechando la vegetación existente. Para ello la iluminación consta de miles de bombillas de tecnología LED de bajo consumo y sostenible.

Como en ediciones anteriores, la aminación de la espera del encendido, correrá a cargo de una zambomba flamenca. En esta ocasión los encargados son: Manuel de Periquín y su grupo: Sonia Molina, Malena Jiménez y Juanma de Jerez, que hará vivir una tarde inolvidable.

Esta zambomba flamenca volverá a repetirse el viernes 5 de diciembre.