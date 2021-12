Regalos originales con los que acertar con la familia estos Reyes Magos.

El año se acaba y cada vez están más cerca los Reyes Magos. No queremos que (como cada año), termines corriendo a por los regalos en el último momento, por lo que traemos un montón de ideas originales para que tengas suficiente tiempo de convertirte en la mejor reina maga porque será imposible no acertar con la familia. Desde los libros escritos por mujeres que han conquistado 2021, hasta ese nuevo perfume al que tu madre le hace ojitos, pasando por alguna propuesta made in Spain, tenemos todos los regalos con los que acertar con la familia estos Reyes Magos.

Cada año intentas reinventarte y preparar con cuidado los regalos que recibirán tus familiares y amigos más cercanos, pero no nos engañemos, hay un momento en el que las bufandas, los libros y las entradas de conciertos se vuelven repetitivas.

Pese a que nos pasamos horas buscando por todas las tiendas de nuestra ciudad y navegando por internet, en ocasiones nos hace falta una ayudita para conseguir el mejor regalo, ese que hará que el destinatario se muera de la ilusión al desenvolverlo.

Si todavía no has dado con el regalo idóneo para tu prima, tu hermano o tu madre, no te preocupes. Tenemos los 10 regalos más originales para esta noche de Reyes Magos, y los compartimos contigo.

El regalo perfecto para los amantes de los libros

El regalo perfecto para los amantes de la literatura en ocasiones no es un libro en sí, ya que puede que no aciertes del todo con el ejemplar que elijas. Se nos antoja perfecto este regalo para innovar un poco y no caer en el socorrido libro anual. Aventuras literarias te ofrece los mapas de los viajes literarios más famosos para poder disfrutar de los lugares de tus novelas favoritas y todos sus detalles. El Londres de La vuelta al mundo en 80 días, el París de Los Miserables o el Madrid de Luces de Bohemia son algunos de los ejemplares que puedes regalar esta Navidad a tu lector de la familia más empedernido.

El regalo perfecto para los amantes de la cocina

Las freidoras de aire se han puesto muy de moda, eso no puede negarse, y es que la opción de freír, asar y hornear con pequeñas cantidades de aceite y prescindiendo de las grasas y de los malos olores, es irresistible. Es el regalo perfecto para los amantes de la cocina que ya tienen de todo. Seguro que aciertas porque es un regalo práctico y original que logrará convertir cualquier receta en un plato más saludables y más fácil de realizar.

Juegos de mesa para regalar risas aseguradas

Una de las cosas que nos encantaría pedirle a los Reyes Magos es pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Los Reyes son mágicos por eso saben que uno de los presentes que más triunfan cada año son los juegos de mesa, esos que hacen que pasemos ratos divertidos y especiales con amigos y familia. Nuestros favoritos para este año son Guatafac, con el que podrás adivinar los pensamientos más raros de todos los jugadores; Exploding Kittens, una versión súper divertida de la ruleta rusa con cartas gatunas; y Tribu de Sinvergüenzas, perfecto para echarse una risas y perder la vergüenza.

Regalos para el hogar, pósters originales para decorar con estilo

Si estás buscando regalar algún elemento decorativo, un póster enmarcado siempre es buena idea. Etsy tiene una gran variedad de modelos, por lo que podrás buscar entre miles de diseños el que más vaya a gustarle al destinatario. Si buscas algo con inspiración vintage y colorido nos encanta este de Perrier; para algo más original te recomendamos estos dos estilo Japan art con sapos; y sin duda éste de The New Yorker es perfecto para los amantes de La Gran Manzana.

Para los amantes de las plantas, vegetación elegante en los rincones de tu hogar

Es posible que si no lo sientes no lo entiendas, pero los amantes de las plantas son parecidos a los de los libros: siempre quieren más. Dar con una planta que quede bien en la casa no es difícil, aunque si estas fiestas quieres sorprender de verdad, buscar entre los productos de Omote Sando es una decisión 100% acertada. Nos encanta el Ficus Ginseng Kokedama para convertir una esquina pequeña en un rincón con mucho estilo. Si le quieres regalar a alguien que, pese a amar las plantas no tiene mano para ellas, Natura Green es la opción perfecta, súper fácil de mantener a la vez que elegante.

Cajas gourmet personalizas, regalar delicias para los más foodies

Si sueñas con la idílica idea de regalar una mágica mañana el 6 de enero, Matías Buenos Días tiene lo que buscas. Podrás regalar una caja de desayunos personalizada al gusto del destinatario que elijas, un regalo muy original para el disfrute de los más foodies. Hay muchos packs entre los que elegir, pero sin duda uno de los favoritos es Desayuna como quieras. Mini palmeritas, cruasanes, quesos, galletas, cafés, zumos… regala un desayuno o un brunch con un acompañado de un packaging súper cuidado.

Cámara analógica, el regalo perfecto para los amantes de la fotografía

Lo analógico ha regresado no hay ninguna duda, y una de las cosas que más nos gustan de esta moda son las fotos analógicas. Quién prueba a hacer fotografías con una cámara de carrete se engancha, hay algo mágico en el proceso. No estar seguros de si la foto ha salido bien, esperar el proceso de revelado, sacar las fotos impresas… Si el destinatario de tu regalo es amante de la fotografía se volverá loco si estos Reyes tiene una nueva cámara con la que hacer instantáneas de estilo súper vintage.

Bolso joya, perfecto para sorprender a los amantes de la moda

Los amantes de la moda esperan con ilusión los Reyes para ampliar su armario, pero sobre todo esperan las ansiadas rebajas de enero. Si este año quieres adelantarte regalando una pieza especial y diferente puedes optar por un bolso joya que destaque en la colección del destinatario. Tenemos algunos favoritos en nuestra lista de deseos, este pequeño Jacquard Monogram shoulder bag de MISBHV; el bolso Dolores en color cappuccino de Yuzefi; este Mini Lobo Melopen en verde de Manu Atelier, y éste de Adolfo Domínguez de hombro en color camel.

Juegos clásicos para los que todavía se sienten niños

Puede que en tu familia haya un miembro que no renuncia a su lado infantil y disfruta jugando como si fuera un niño. También puede que en tu familia ya haya niños y quieras regalarles algo que fomente su imaginación ahora que todo está tan digitalizado. Para ellos proponemos este futbolín de Flying Tiger con el que seguro disfrutarán grandes y pequeños.

Pies calentitos para las más frioleras sin perder el glamour

En todas las familias hay un miembro que es realmente friolero (de hecho, puede que seas tú). Regalar a ese miembro de la familia que siempre da tiritones resulta súper sencillo con esta propuesta que hacemos para que las más frioleras tengan los pies calentitos sin perder el glamour. Se trata de unas botas ideales de la firma Sorel con las que, sin duda, te coronarás como la mejor Reina Maga.

Regalar viajes sorpresa, la elección perfecta para que disfrutéis juntos

Regalar viajes es una de las sensaciones más emocionantes, pero a veces organizar los vuelos, los hoteles y las actividades es una tarea un poco tediosa. Hay algunas plataformas que hacen todo este trabajo por ti, como Drumwit o Flappin. Podrás personalizar las fechas y descartar destinos, aunque no sabrás nada relacionado con el viaje hasta un par de días antes. Es un regalo diferente con el que podrá disfrutar tanto destinatario como remitente, y seguro será una experiencia llena de sorpresas.

Experiencias divertidas y enigmáticas, Escape Rooms para regalar a tu grupo de amigos

Si estás buscando una experiencia para regalar estos reyes a tu grupo de amigos sin duda esta idea te encantará. Si a tus amigos les encantan los retos mentales un Escape Room será el regalo perfecto para ellos. La ambientación, decoración y las pruebas os meterán de lleno en la historia, pasareis un rato divertido e inolvidable; es imposible que no terminéis a carcajadas. Hay diferentes opciones, por lo que podrás elegir la temática que más te guste. Estas fiestas corónate como la mejor reina maga regalando experiencias diferentes y originales como ésta.