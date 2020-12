La chaqueta 'smoking' de Mango que toda amante de la moda va a pedir como regalo esta Navidad

Puede que a estas alturas ya hayas escrito tu carta a los Reyes Magos y tengas súper claro qué quieres que sus Majestades te regalen este año. A tu lista interminable de productos de belleza, que siempre son una buena opción como regalo de Navidad, este año se suman opciones de regalos más sostenibles y, por supuesto, algún artículo de moda.

Si al igual que nosotras eres una amante de la moda ya le habrás echado el ojo a esa prenda súper trendy que esperas ver la mañana de Reyes entre tus regalos. Un abrigo súper elegante y calentito, los zapatos joya con los que salvarás todos tus futuros looks o ese vestido que te encanta pero que no te atreves a comprar porque te parece demasiado caro son algunos de los artículos de moda que sabemos que has pedido este año para Navidad.

Nosotras, mientras buscábamos ese conjuntazo con el que conseguir que nuestro look de fiesta esta Navidad sea otro rollo, hemos encontrado el regalo más ideal que, sin duda, va a estar sí o sí en nuestra carta a los Reyes Magos. Después de enamorarnos del traje geométrico de Nuria Roca, quisimos encontrar su versión low cost para apostar por ella en nuestros looks de Navidad y, mientras descubríamos la opción barata que nos recomendaba Mango, encontramos la chaqueta más ideal del mundo mundial.

También de Mango, la chaqueta smoking que nos ha conquistado es de color negro con unas amplias solapas en blanco, una opción perfecta para todos nuestros outfits más elegantes y que, sin duda, ya hemos incluido en nuestra carta a los Reyes Magos.

Una chaqueta tipo smoking para tus 'looks' más elegantes

La opción de una prenda de vestir como regalo de Navidad siempre merece una especial atención. Regalar moda en Navidad implica la inversión en una prenda que sea duradera en el tiempo. A pesar de que los clásicos calcetines siempre son un regalo que no falla, al regalar ropa por Navidad debemos apostar porque la prenda sea algo más especial.

Es decir, que no sea una prenda que nosotras mismas nos compraríamos en cualquier tarde después de trabajar, ya que queremos que sea una prenda especial y que nos haga ilusión. Por eso la chaqueta smoking de Mango nos parece una opción de regalo perfecta.

Es la típica chaqueta que ves y de la que te enamoras pero que luego no te compras porque prefieres gastarte el dinero en cuatro trapillos a los que darás mucha más utilidad. Pero, en el fondo, tienes muchas ganas de que sea tuya y por eso la única forma que se nos ocurre para lograrlo es que la incluyas en tu carta a los Reyes Magos.

Pero, ¿qué tiene esta chaqueta para que nos guste tanto? Lo primero, su corte smoking nos parece perfecto y súper elegante para hacer de ésta nuestra chaqueta de referencia a la hora de apostar por un look elegante y con aires masculinos. Lo segundo, la combinación de blanco y negro, en la que el blanco es el protagonista de las amplias solapas nos parece una maravilla.

Tanto el corte como la combinación de colores convierten a esta chaqueta en un básico que tener en el armario para cualquier evento. Una noche de cóctel con un pantalón de pinza, un evento más informal con unos vaqueros y unas botas XXL o una boda, de noche en el que tengamos ganas de innovar. ¿Todavía no la has incluido en tu carta a los Reyes Magos? Sus Majestades deberán saber que la chaqueta tiene un precio de 79,99 euros.