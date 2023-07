El estilo del Rey Felipe, el monarca mejor vestido según la crítica internacional

La Casa Real Española siempre está en el punto de mira. Sobre todo en lo que a estilismos se refiere. Si la Reina Letizia se ha convertido en todo un referente de estilo (no hay look que no se convierta en fuente de inspiración para potenciales invitadas) y la Princesa Leonor ya despunta con su personal estilo, digno de alabanzas es también el Rey Felipe, que acaba de recibir los elogios y halagos del panorama interncaional.

Además de ser uno de los monarcas con más carismas de Europa, el Reye Felipe siempre suele acertar con sus estilismos, demostrando tener mucha personalidad, un claro don para la moda y ser capaz de acertar de pleno con todos los looks elegidos para todos los contextos. Ahora, el estilo del Rey Felipe ha sido halagado en el panorama internacional gracias a las palabras que el periodista Derek Guy le ha dedicado en su cuenta de Twitter a raíz de la aparición del monarca en la final de Wimbledon.

"Muy raro ver este nivel de sastrería hoy en día, incluso en los ricos. Así que hablemos de algunas de las razones por las que es genial", escribía en su perfil de Twitter para comenzar un hilo en el que aplaude el estilismo del Rey Felipe y explica todas las razones por las que el monarca es un referente de estilo.

Para el periodista internacional, el Rey Felipe siempre viste muy bien y da la sensación de que todos sus trajes están cortados por el mismo sastre, algo que Guy aplaude y resalta a través de tres puntos clave. "El cuello siempre abraza el cuello, las prendas no le tiran de ningún lado y cuelgan limpiamente y las solapas terminan a mitad de camino desde el cuello hasta el hueso del hombro, generando una buena proporción", asegura el periodista de moda masculina.

Uno de los aspectos que más aplaude Guy es su maestría a la hora de llevar los abrigos. "Siempre crea una proporción muy clásica y favorecedora. Sus mangas cuelgan muy limpiamente. Sus pantalones están bien proporcionados para su abrigo", expone.

King Felipe's trousers are also well-proportioned for his coat. The coat's lines flow into the trousers, making the outfit a coherent whole. pic.twitter.com/kZlge4Hl3I