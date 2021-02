Algunos ya han puesto el cronómetro y esperan ansiosos la llegada del de febrero. A pesar de que las circunstancias este año son algo particulares, todos tenemos ganas de celebrar San Valentín. Con pareja, sin ella, con amigos o con la familia, este año es el año de celebrar el amor, aunque sea de una manera muy casera. Pero que quedarse en casa no sea excusa para no celebrar San Valentín como se merece. Regala un original ramo de flores a esa persona a la que tanto quieres, colócate un súper look de San Valentín y prepárate para celebrar el día más romántico del año.

Si habitualmente San Valentín es una de las fechas más señaladas para muchas parejas alrededor de todo el mundo. No obstante, cada vez más solteros (y mucho más este año) celebran el 14 de febrero, un día que presenta una excusa perfecta para mimarse y dedicarse tiempo a uno mismo, ya sea con un tratamiento de belleza, una sesión de spa en casa o preparando una receta especial.

En ese sentido, las opciones healthy este San Valentín son infinitas y más si tenemos en en cuenta que 2021 ha sido proclamado el año de la salud en todos sus ámbitos. Por eso, en estas fechas, el aguacate se convierte en un aliado para seguir cuidando de nuestro cuerpo por dentro y por fuera, pero también para sorprender a nuestra pareja, a nuestros seres queridos y, por qué no, a nosotros mismos. Es por este motivo que la Organización Mundial del Aguacate (WAO) propone cuatro ideas con el aguacate como protagonista para celebrar San Valentín, solo o en pareja, pero en casa.

Un desayuno sabroso y saludable

El desayuno, la comida más importante del día, es imprescindible para comenzar San Valentín con buen humor y energía. La tostada de aguacate con huevo frito es todo un clásico entre los avolovers y no falla nunca.

Ingredientes

4 panes de toscano, en rodajas y tostados

4 huevos

2 aguacates, fileteados

Sal y pimienta

Aceite de oliva

2 cucharadas de aceite vegetal

Hojas verdes, para acompañar

150 gr de tomates cherry, en mitades para acompañar

Elaboración

Preparar esta receta es de lo más sencillo. Bastará calentar el aceite en una sartén. Luego freír los huevos y reservar. Colocar el aguacate fileteado en las tostas y sobre ella poner cuidadosamente los huevos fritos. Sazonar con sal y pimienta y servir acompañado de hojas verdes y tomates cherry.

Un masaje con aceite y huesos de aguacate

Si juntamos los beneficios de un masaje terapéutico tradicional con los beneficios del aguacate en la piel, tenemos el cóctel de bienestar perfecto para un San Valentín de spa seis estrellas en casa.

El aceite de aguacate tiene la capacidad de aportarnos una multitud de propiedades antioxidantes e hidratantes que ayudan a tratar la piel seca e irritada. También podemos aprovechar el hueso del aguacate para aplicar presión en las zonas musculares que queramos relajar. La forma redonda del hueso nos ayudará a reducir y eliminar la tensión acumulada.

Tratamientos de belleza DIY con aguacate

El aguacate es un excelente aliado y cada vez está más presente en los tratamientos de belleza. Su aplicación en la cosmética causa éxito gracias a las mejoras que se observan cuando está presente en productos para la piel o el cabello.

Una mascarilla facial de aguacate en casa es perfecta para dedicar un San Valentín al relax y al cuidado personal. En la piel, el aguacate tiene la capacidad de aumentar la producción de colágeno. La vitamina E, por su parte, tiene grandes propiedades de hidratación. Y si hablamos de mascarillas para el cabello, este superalimento nos puede ayudar a frenar su caída, mejorar el brillo y otorgar un aspecto saludable.

Nosotras te proponemos una mascarilla de plátano y aguacate, altamente nutritiva y antioxidante. Necesitas un plátano y un aguacate. Con un tenedor, machacamos el plátano y el aguacate hasta convertirlos en una especie de papilla. Los mezclamos y aplicamos directamente sobre el pelo húmedo. Dejamos actuar 20 minutos y aclaramos con agua fría.

Una cena especial para terminar el día de San Valentín

Un día de San Valentín no puede estar completo sin una cena romántica. Existen multitud de opciones y recetas con aguacate que pueden elevar el sabor de cualquier plato que se precie para sorprender a nuestra cita. El ceviche con aguacate es una de las mejores alternativas y que tan sólo conlleva 15 minutos de preparación.

Ingredientes de ceviche con aguate

600 gr de pescado blanco, en dados

1 aguacate, en dados pequeños

1 cebolla morada, en plumas

16 arándanos

1 guindilla, en dados pequeños

2 cucharadas de cilantro, picado fino

1 camote, en dados pequeños

Sal de mar

Ingredientes para la leche de tigre

1 cucharada de jengibre, rallado

Media taza de hojas de cilantro, picadas grandes

Jugo de 8 limones

Media cucharadita de sal

2 cucharadas de pasta de pimiento

Elaboración

Comenzaremos pro la leche de tigre. Para ello, tendremos que colocar en un bowl el jengibre, el ajo, el cilantro y el jugo de limón. Dejar marinar cinco minutos. Colar en otro bowl y reservar el líquido. Añadir la sal y la pasta de pimiento, mezclar todo y reservar.

A la leche de tigre, agregar la cebolla, el pescado y mezclar. Agregar luego los arándanos, el boniato el aguacate, la pasta de pimiento amarillo, la guindilla y el cilantro. Probar y rectificar.

Otra alternativa como plato principal que deleitará a los amantes de la pasta es la pasta verde y blanca con salsa de aguacate.

Ingredientes para la pasta blanca con salsa de aguacate

2 aguacates

Media taza de hojas de cilantro

150 gr de tomates cherry

Media taza de maíz

2 cucharadas de jugo de limón

400 gr de mezcla de fettuccine verde y blanco

Sal y pimienta

Taza de aceite de oliva

Un cuarto de taza de nata líquida

Queso parmesano, rallado

Elaboración

En una olla con agua hirviendo poner los fettuccine hasta que estén al dente. Escurrir y reservar.

En una procesadora poner la nata líquida, el aceite de oliva, el cilantro, el aguacate y moler hasta obtener una salsa homogénea. Sazonar y transferir a una sartén grande. Añadir el maíz, el tomate cherry y la pasta. Saltear cinco minutos o hasta que esté caliente y servir espolvoreando queso parmesano rallado.