Olvida el típico ramo de flores de San Valentín y márcate el regalo más original con la experiencia floral que proponen en Floreando

Regalar flores por San Valentín es un acierto seguro. Con la idea de tener un detalle bonito con nuestra pareja (o con cualquier persona a la que queramos demostrarle nuestro amor), las flores se antojan perfectas para la ocasión. Cargadas de simbolismo y con un precioso sentido de la estética, las flores siempre se convierten en nuestras perfectas aliadas a la hora de demostrar afecto.

Este San Valentín, por razones evidentes, se antoja más especial que en otras ocasiones y, además de celebrar el amor de pareja (que no el amor romántico), muchos vamos a apostar por celebrar el amor, así en general. Aunque ya nos hayamos hecho con un look de San Valentín para celebrarlo en pareja, no podemos dejar de pensar en expresar nuestro amor a todos los que nos rodean en forma de detalle.

Regalos originales, regalos sostenibles y regalos especiales, da igual la naturaleza del presente, la cosa es demostrar nuestros sentimientos con un detalle. En ese sentido, las flores siempre son perfectas. Pero, ¿por qué seguir regalando el típico ramo de flores de todos los años y que siempre es el mismo para todas las ocasiones especiales? Este San Valentín apuesta por la originalidad a la hora de decir te quiero y apuesta por una experiencia floral completa.

Empresa pionera en el DIY floral y 100% española, Floreando ofrece la posibilidad de regalar una caja llena de flores que se traduce en una experiencia floral completa. Quien reciba uno de los packs especiales de San Valentín de Floreando (o algunos de los que tiene a la venta todo el año) podrá crear sus propios ramos o centros florales.

La idea de esta empresa española es que, combinando las diferentes flores y hojas verdes que encontrará en su caja, siguiendo las instrucciones y dejándose llevar por su estilo propio, la persona que la reciba tenga un ramo único y exclusivo. Desde Floreando su plataforma como "una forma creativa, original y adaptada a los nuevos tiempos: un Do it Yourself, el Ikea de las flores”. Con sus cajas de flores, que van directamente del campo a casa, ofrecen al usuario la experiencia de diseñar emociones a través de las flores.

Los beneficios a nivel emocional de las flores

Según un estudio de la doctora Nancy Etcoff, de la Universidad de Harvard, las flores aportan muchos beneficios a nivel emocional por lo que en estos días de incertidumbre y miedo, las flores pueden devolvernos la ilusión, positividad y reducir el estrés. Estos estudios están reforzados por Largo-Wight, de la Universidad de Florida del Norte, concluyendo que incluir flores en los espacios cerrados no solo reduce el estrés, también favorece la creatividad.

En ese sentido, desde Floreando han diseñado una serie de nuevos packs (ya disponibles para encargos) con las rosas como protagonistas, pero también con otro tipo de flores y opciones para acertar con la persona a quien quieras regalarle mucho más que un ramo. Abrir una caja de Floreando significa abrir una caja de emociones positivas. En estos momentos de confinamiento y restricciones no hay mejor idea que regalar la posibilidad de llenar la casa de flores frescas. Sorprender en San Valentín es mucho más que amor y desde Floreando proponen cinco tipos de flores para representar cinco sentimientos.

Rosas de colores y crisantemos para transmitir alegría

Dejando a un lado el lenguaje particular de las flores y su simbología, las flores coloridas siempre son un aporte de alegría. Por eso, desde Floreando proponen un ramo en el que las rosas de diversos colores son las protagonistas. Pero no son las únicas flores que incluye esta experiencia.

El pack cuenta con seis rosas rojas, para mostrar amor y pasión; seis rosas amarillas como símbolo de amistad; seis rosas blancas, por la fidelidad y el compromiso; eucalipto, porque el verde trae esperanza y salud; crisantemos rosas, por la ternura del día a día, además de un conservante y un manual de instrucciones.

Veinte rosas rojas para representar el amor

Las rosas rojas son la mayor representación del amor. Desde Floreando proponen esta caja de veinte rosas con las que sorprenderás a tu pareja por la inmensidad del ramo y la belleza de las flores. Al igual que que el anterior, también incluye un conservante y un manual de instrucciones. Para darle un toque especial, a las rosas las acompañan ramas de eucalipto. Una combinación de colores y olores que van más allá del amor.

Rosas rojas para demostrar pasión

Se trata de una propuesta más sencilla que la anterior pero igualmente preciosa. Las rosas rojas son pasión, amor y un imprescindible en San Valentín, por eso desde Floreando vuelven a combinarlas con el eucalipto hace resaltar el color rojo e intenso de las rosas recién cortadas. En esta ocasión, el número de rosas se reduce a doce, una por cada mes del año en el que al amor no ha dejado de estar presente.

Flores para agradecer la entrega

Por su amor, por su entrega, por su apoyo, por su dedicación... Esta caja combina la elegancia de la paniculata, la fuerza de las alstromerias y la ternura de las rosas que, combinadas con seis rosas rojas, sirven de agradecimiento a la entrega absoluta de esa persona que tanto nos quiere. A las rosas rojas las acompañan un paquete de paniculata, diez tallos de alstromerias rojas, eucalipto y crisantemos rosas.

Tulipanes para querernos mucho

El amor más importante es el amor por nosotros mismos. Cuando nos cuidamos y queremos como es debido, podemos realmente recibir y dar mucho más amor. Desde Floreando proponen este ramo de tulipanes rojos para que se conviertan en un autorregalo. Aunque, por supuesto, cualquiera de los packs de Floreando pueden tener el mismo efecto positivo.

La historia de Floreando, las flores que van del campo a casa

Durante la primavera de 2020 la crisis azotó con fuerza a los agricultores florales andaluces. "Nacimos en el confinamiento fruto de la necesidad, creando un modelo de negocio revolucionario y pionero en el sector: llevar flores frescas a las casas directamente desde los invernaderos. Un DIY de creatividad floral a medida del consumidor con cajas ya creadas o que se pueden hacer a medida (eligiendo los tipos de flores que prefieres) en nuestra página web", señalan desde Floreando.

Gracias a Instagram y a muchos colaboradores que han ayudado a sobrevivir a Floreando se ha creado una gran familia, compuesta por amantes de la flor que no deja de crecer. "Ya tenemos más de 23.000 seguidores en redes sociales, todos activos que comparten sus arreglos, nos exponen sus necesidades y nosotros intentamos cubrir sus demandas", explican.

Actualmente siguen evolucionando y mejorando su servicio con el nuevo Club Familia Floreando, cargado de sorpresas y beneficios. Entre los seguidores y fans de esta nueva forma de recibir o regalar flores se encuentran caras muy conocidas como Lydia Bosch, Tamara Falcó, Rossy de Palma, Paloma Cuevas, María León, Belén López, Nieves Álvarez, Eugenia Martínez de Irujo, Vicky Martín Berrocal, Ariadne Artiles (como embajadora de la llegada de la firma a las Islas Canarias), Manuel Lombo y muchos más.

También ha conquistado a grandes influencers de las redes sociales como Rocío Osorno o Margarita de Invitada Ideal, entre muchas otras. Todos ellos se han enamorado de la experiencia Floreando en sus hogares mostrando en sus perfiles sociales cómo han hecho sus arreglos o ramos.