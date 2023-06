Manuel Carrasco tiene una canción perfecta para cada estado de ánimo y son estas

Dicen que las canciones que escuchamos se convierten en la banda sonora de nuestras vidas y que cada momento importante de la vida va acompañado de unas notas y acordes específicos. Manuel Carrasco puede presumir de ser uno de los artistas que más canciones ha compuesto para la banda sonora de los españoles.

Ahora, con la cuenta atrás ya comenzada para el inicio de su gira (que empieza este 2 de junio en Sevilla), toca hacer un repaso por las canciones de Manuel Carrasco que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas y con la que le ponemos música a los estados de ánimo.

Una canción para el desamor, otra para ese amor platónico, otra para la exaltación de la amistad... El artista tiene un tema perfecto para cada estado de ánimo y para cada momento te la vida y algunas de ellas son las que recogemos a continuación. ¿Con cuál te sientes identificado?

La canción de la amistad: Qué bonito es querer

Compuso esta canción sin saber que terminaría siendo un himno. El artista ha asegurado en alguna entrevista haberla incluido en el repertorio sin ninguna pretensión y su público ha hecho de ella lo que se esperaba de un tipo de canción que nace de esta forma. Cuando el onubense entona las primeras frases, ya es imposible que el público no se entregue a la causa.

La canción para una relación muerta: Fue

El primer sencillo que el artista publicaba en lo que ya conocemos como nueva normalidad. Con la letra de alguien que se sabe roto, que está en una relación de la que ya no quiere formar parte y en la que todo lo conocido ya es sólo un fantasma. Un pellizquito hecho canción que estamos deseando escuchar en el concierto del Estadio de la Cartuja.

La canción del enamoramiento máximo: Amor planetario

Otro himno del onubense y en el que el artista termina entregado a la causa en la parte en la que su primo David Carrasco se funde con su saxofón. Él canta su amor planetario y su público viaja a través de galaxias para vivir la canción de la misma forma en la que él lo hacer. Tiene un punto de loca, yo soy su manicomio... Y ya está el estadio bocabajo.

La canción de la nostalgia de un amor perdido: Sabrás

Tiene quince años pero por ella no pasan los años. Sabrás, del álbum que Manuel Carrasco sacase en 2004 con su mismo nombre, es una de las joyas de la corona del onubense. Una relación que llega a su final, aunque uno de los miembros de la pareja siga perdidamente enamorado, el ingrediente perfecto para que una canción tenga éxito. Aunque no sólo la letra dota de fuerza a este tema, su ritmo aflamencado invita a bailarla en los conciertos. Además, merece la pena ver su videoclip. Un jovencísimo Manuel Carrasco, con melena y a lo loco, ya pisaba fuerte para convertirse en el artista que es hoy.

La canción del desamor: Y ahora

La canción del desamor por antonomasia. La de la distancia y el sentimiento, la del sufrimiento constante. Y ahora, otro de los baluartes de las canciones de Manuel Carrasco, es un tema con el que los sentimientos siempre están a flor de piel. Los amores de juventud, los prohibidos y los platónicos vienen a la mente de cualquiera que escuche aquello de a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos y me hace sonreír.

La canción del enamorado que nunca olvida: Yo te vi pasar

Una canción que no necesita explicación, que no necesita un porqué. Escucharla y sentirla es suficiente. Todo el que ha tenido un gran amor sufre y disfruta a partes iguales con esta canción, que es un trocito de Isla Cristina que Manuel Carrasco regala a sus seguidores. No está en ningún disco, porque el onubense la compuso para una agrupación de carnaval de su tierra, por eso es más mágica si cabe. Llore, sonría o piense en aquel amor, pero no deje que el día pase sin escuchar esta canción. Poesía pura.

La canción de los que necesitan optimismo: No dejes de soñar

El himno de los soñadores, el impulso para los que no se rinde aunque le pongan millones de obstáculos por delante. Una dosis de optimismo para aquellos que están abatidos y no saben cómo seguir adelante. Manuel Carrasco crea con esta canción un perfecto clima para comerse el mundo después de escuchar el primer acorde. Si en el disco Confienso que he sentido (2013) suena mágica, en directo es casi como tocar el cielo.

La canción del las guerreras: Mujer de las mil batallas

Probablemente sea la canción más aplaudida de la carrera de Manuel Carrasco. Una inyección de energía para las mujeres con cáncer, Mujer de las mil batallas es todo un himno. Positiva, de apoyo y toda una oda a las mujeres que día a día se enfrentan a un cáncer, esta canción habla directamente a esas mujeres para decirles que sean fuertes y que no están solas. Siempre revuelve sentimientos escuchar al de Isla Crista cantar esta canción tan empoderadora.

La canción de las que necesitan empoderarse: Que nadie

Manuel Carrasco parece tener una sensibilidad especial a la hora de captar la realidad que hay a su alrededor, sobre todo en el caso de las mujeres. Si en Mujer de las mil batallas el compositor quería homenajear a las mujeres que padecen cáncer, en Que nadie el artista trata de empoderar a las mujeres que viven una situación de maltrato. Que nadie te obligue a morir cortando tu alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir, canta el artista. Para este tema, además, el cantautor contó con su compañera Malú.

La canción de la felicidad del enamorado: Tan sólo tú

Es todo un clásico y también cuenta con dos versiones. La primera de ellas, publicada en su disco Tercera parada (2006), es una canción movida en la que Manuel Carrasco le presenta sus intenciones a una joven de la que está enamorado. En la segunda, publicada en Confieso que he sentido (2013), la temática sigue siendo la misma pero el ritmo se vuelve mucho más rockero, dotando de más fuerza todavía a la canción. En los conciertos siempre es un momento de subidón, tanto para él como para sus seguidores.