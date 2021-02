La recuperación del sector de la moda, eje central de la nueva oferta formativa de la Escuela Sevilla de Moda

El sector de la moda es uno de los más perjudicados a consecuencia de la pandemia. Sobre todo en el caso de Andalucía, referente a nivel mundial de la moda flamenca que, de carácter estacional, vive su peor momento. En ese sentido, la industria de la moda, en general, vive días de cambio y en los que se hace fundamental reinventarse para garantizar la supervivencia.

A pesar de que el sector cuenta con algunos puntos de apoyo, como la reciente propuesta del traje de flamenca como Patrimonio de la Humanidad, todavía se hace muy necesaria la implicación de todas las instituciones y de la propia sociedad para garantizar el éxito de la reinvención del sector.

En ese sentido, desde la Escuela de Negocios Sevilla de Moda (ENSDM) proponen una nueva oferta formativa para impulsar el desarrollo y la formación de profesionales en cada una de sus vertientes y con la que dar respuestas a la demanda y las necesidades del mercado actual. La escuela de negocios, que el pasado septiembre presentó la Cátedra Internacional de Moda Flamenca en Verona, aboga por una adaptar su propuesta formativa a los nuevos tiempos y las nuevas necesidades.

Una oferta formativa adaptada al mercado actual

Este mes de febrero la escuela de negocios ENSDM inaugura nuevos cursos formativos especializados en el sector retail, moda y comunicación para dar respuesta a las necesidades del mercado actual de cara a la recuperación económica.

Los nuevos programas de esta edición son los cursos de Experto en Dirección, Comunicación y Marketing de Moda; Estilismo & Ceremonia; Coaching de Imagen Personal y Visual Merchandising & Neuromarketing; Dirección de Proyectos y Organización de Eventos; Producción de Moda; Escuela de Modelos; Wedding Planner y Gestión de Eventos Sociales; Escaparatismo y Dirección Artística y Visual Merchandising y Neuromarketing.

"El sector se está viendo muy perjudicado debido al panorama actual y a la pandemia, y estos cursos son una gran ayuda para la formación de futuros profesionales", aseguran desde la escuela de negocios. "La ENSDM dispone de las herramientas necesarias para que los profesionales puedan seguir formándose y mejorando en las técnicas que el mercado actual demanda", añaden. Esta escuela tiene como valor añadido la creación de red de contactos y sinergias para que su alumnado pueda tener más oportunidades en el mundo laboral, además, sus docentes son expertos en la materia y podrán realizar prácticas y participar en los eventos más importantes del sector de la moda.

La posibilidad de elegir entre formación presencial y 'on line'

Los cursos se ofrecerán de manera presencial y on line, de manera que el alumnado podrá decidir lo que le sea más cómodo, y haciendo así que el desplazamiento a las instalaciones no sea ningún inconveniente. "Es una gran oportunidad para aquellas personas que por motivos geográficos en tiempos de pandemia no puedan desplazarse, pero están interesadas en la realización de los cursos", afirman los responsables de ENSDM.

Además, la escuela de negocios ENSDM da la oportunidad de conocer la oferta formativa de primera mano a través de un open day virtual que realizará el próximo 25 de febrero a las 18:00. Este evento está pensado para aquellas personas que por motivos geográficos no puedan desplazarse. Para los que prefieran conocer sus instalaciones y cursos de manera presencial, podrán asistir el sábado 20 de febrero a una jornada de puertas abiertas a las 11:00.