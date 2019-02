San Valentín sin pareja: qué hacer

Llega San Valentín y la televisión, los escaparates y tu vida entera se llena de corazones, de rosa y de rosas. ¡Qué romántico! Es tiempo de amor, de perfumes, de regalos, de cenas románticas y de veladas especiales. Pero, ¡vaya! Este año no tienes pareja... ¿Y qué? Te contamos qué debes hacer y qué no en este día lleno de demostraciones de amor:

1. Empieza el día con energía

Miles de personas están felices en su habitación recibiendo un súper desayuno en la cama mientras tú te lamentas porque no tienes a nadie que te haga un café. ¿Sabes lo incómodos que son los desayunos en la cama? Las migas de pan se esparcen por las sábanas y se te meten por el pijama. O, lo que es peor, podrías haber tenido que levantarte media hora antes y ponerte a preparar un desayuno para otra persona. No te centres en esa foto hortera que acaba de compartir tu compañera de trabajo con el título "besayuno". Anímate, ve a la cocina, hazte un café bien cargado y zámpate esa palmera de chocolate que tanto te gusta. Y recuerda lo bien que se empieza el día con un desayuno solitario en el que reflexiones y plantees tu jornada.

2. ¡No seas hater!

O sea, ¡no! No caigas en esa marabunta de odio, quejas e ironía que incentivan las redes sociales. Vale que ese tweet de frustradx de la vida de más de unx te haga gracia e incluso te identifique, pero eres más que eso. Los "solo os queréis hoy", "luego le escribís a otrxs" y demás frases hechas ya cansan. Es una manera de mostrar la debilidad y tú no eres débil: estás llenx de vida y esas tonterías te quedan demasiado pequeñas.

3. Save the flowers

¿Cuántas flores tienen que morir cada año para que tu pareja pague 8 euros por una rosa? ¿Cuántas orquídeas mueren en los grandes almacenes sin haber cumplido el propósito por el que fueron cruelmente encerradas en una cajita de cartón? Este año no serás partícipe del genocidio floral. Tu vena más ecologista sale a relucir hoy, siéntete bien porque nadie te las regale, así no contribuyes al cultivo masivo e indiscriminado.

4. Haz planes contigo

Es el día del amor, no de los lamentos. Quizás no sea necesario un día así, o quizás sí, para que te dediques un rato, pienses en todo lo bueno y salgas a disfrutar de unos momentos contigo: no en soledad, sino contigo. Ve al cine a ver esa peli que llevas tiempo retrasando, prepara una cena... ¿De verdad es tan importante tener pareja? Recuerda que esa persona debe ser un complemento perfecto en tu vida, no completarte, sino complementarte.

5. Ellas, siempre (o ellos)

Sí, hablamos de tus amigas o amigos. No olvides lo que te aguantan, cómo se alegran de tus metas cumplidas, cómo celebrar los buenos momentos y cómo te defienden. Recuerda cómo sufren contigo las derrotas, cómo te cuidan. La vida sin amigxs no sería lo mismo, así que, en San Valentín, ¡un brindis por lxs incondicionales, lxs que nunca fallan!

6. Quiérete, quiérete mucho

Con fuerza e intensidad, cuídate de lo malo, de lo de fuera, de tí mismx y de los pensamientos negativos. Lo más importante que tienes en tu vida eres tú. Y no, no es un tópico, es una realidad que debes aprender e interiorizar, porque tienes que mirar por ti como nadie lo hace y debes aprender a disfrutar de tu capacidad de ser y sentir. Si te rompieron el corazón y este día no te acarrea buenos pensamientos, recuerda: a ti te tendrás siempre. ¡No dejes de quererte!