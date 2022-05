Coletas y trenzas, los peinados más top las invitadas de las bodas 2022 y cómo hacerlos

La primera vez que vimos las ondas suferas (o cualquier otra versión de este desenfadado peinado) nos enamoramos de ellas y decidimos que sería el peinado por el que apostaríamos en todos nuestros looks de invitada de aquí a la eternidad. Después de haber vistos las tendencias en looks de invitada para las bodas de 2022 y descubrir que los vestidos más bonitos de invitada necesitan un especial protagonismo, hemos reparado en que ya no queremos más ondas surferas.

Ahora lo que se llevan son las coletas y las trenzas, los peinados que arrasan entre las invitadas de las bodas 2022. A diferencia de los peinados similares que se llevaban la década pasada, las coletas y trenzas que arrasan entre las invitadas de las bodas de 2022 se vuelven mucho más frescos, juveniles y desenfadados y aquí te contamos cómo hacerlos.

Lo mejor de apostar por trenzas y coletas a la hora de buscar un peinado de invitada es que no sólo estaremos apostando por un look elegante y sofisticado, también iremos cómodas y nos olvidaremos de pelo durante toda la boda. Coletas altas, bajas y pulidas, trenzas en forma de corona o moños con trenzas de raíz, estos son los peinados que arrasan en las bodas de 2022 y cómo tienes que hacerlos.

Peinado de invitada: moño alto con trenzas de raíz

Sencillo, cómodo, funcional y con un toque diferente que nos encanta. Es verdad que a Elsa Pataky todo le sienta bien, pero un moño alto con trenzas de raíz nos puede quedar bien a cualquiera. A la hora de hacerlo sólo tienes que dividir la cabeza en cuatro secciones e ir haciendo una trenza de raíz en cada una de ella. Cuando tengas las cuatro trenzas hechas sólo tienes que enrollarlas en un pequeño muño alto. Es importante que, aunque la zona de la nunca no forme parte de las cuatro divisiones también hagas una trenza de raíz en esa zona y así el peinado quede completamente homogéneo.

Peinado de invitada: Corona de trenzas

Este peinado de trenza lo mismo sirve para llevar el pelo suelto que recogido, aunque ahora nos decantamos por llevarlo recogido. A la hora de hacer la corona sólo tenemos que dividir la cabeza en dos partes, desde la zona media. En la parte delantera irás haciendo una trenza desde la raíz, mientras que en la parte trasera puedes recoger el pelo en un moño bajo. También puedes optar por no dividir la cabeza y hacer una única tranza de raíz y lateral y luego enrollarla por toda la cabeza.

Peinado de invitada: Coleta alta con trenza de raíz

No existe un peinado de invitada más estiloso y sencillo que éste. La fusión perfecta entre la coleta alta y el universo trenza. A la hora de hacerlo sólo tendrás que dividir la cabeza en dos. En la parte delantera haces una trenza de raíz y lateral y en la parte trasera haces la coleta. Una vez finalizada la trenza, la enrollas en la base de la coleta y listo. Este tipo de peinado de invitadas queda ideal en chicas con el pelo largo, ya que así la coleta luce mucho más.

Peinado de invitada: Coleta alta con mechones sueltos

Los flechoncitos de nuestra querida Carmeron llegan al universo invitada. En esta coleta alta y despeinada los flechoncitos (que no son otra cosa que unos sutiles mechones sueltos en la zona del rostro) le dan un aspecto muy fresco, juvenil y desenfadado a la coleta alta. A la hora de hacerla sólo tienes que darle volumen previo a la melena para que la cola quede bastante frondosa, recoger el pelo y dejar sueltos los mechones en la zona de la cara.

Peinado de invitada: Coleta muy alta y despeinada

Este peinado de invitada requiere un poco más de esfuerzo y que vuelvas a tirar de ondas sufresas. Para llevara a cabo esta coleta alta debes secar tu melena bocabajo para que gane cuerpo y consistencia, luego con unas tenacillas o una plancha vas haciendo ondas por todo el cabello. Para conseguir el efecto despeinado que tanto nos gusta de este peinado de invitada debes cepillar el cabello después de haber hecho las ondas y así romper un poco tanta perfección. Recoge tu melena con una gomilla, deja algunos mechones sueltos para enmarcar el rostro y listo

Peinado de invitada: Coleta baja y pulida

La sencillez y la elegancia hecha peinado. Para que quede perfecta y pulida debes alisar previamente el cabello y aconsejamos apostar por este peinado en cabellos que no tengan capas. Deja la raya al centro y aplica algo de fijador si quieres un efecto wet y recoge tu melena en la zona de la nuca. Para darle un toque que rompa con tanta sobriedad, apuesta por darle protagonismo a unos buenos pendientes.