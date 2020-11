Cómo cortarte el flequillo según la forma de tu cara y que tu cambio de 'look' sea un acierto

Si algo tenemos claro esta temporada es que en lo que respecta a cortes de pelo cualquier propuesta es buena. Las chicas con largas melenas, las que prefieren llevar el pelo corto, las que cambian de look cada dos por tres y las que buscan en su estilismo un aliado para sus carencias capilares han encontrado esta temporada su corte de pelo perfecto. Aunque, si algo tenemos claro este año es que, con independencia del corte de pelo que sea más tendencia, lo que verdaderamente se lleva es apostar por un flequillo.

Sabemos que esta temporada son muchos los cortes de pelo que conviven en perfecta armonía para que te decantes por el que más te gusta o el que más te favorece pero, lo que verdaderamente le va a dar ese toque que le falta a tu corte de pelo es apostar por cortarte el flequillo. Y no necesariamente de la forma en la que estás pensando. Todas tenemos asociado el flequillo a esa imagen de flequillo recto sobre los ojos que enmarca la mirada. Pero, si hay mil y un cortes de pelo, debes saber que también hay mil y un flequillos.

A la hora de apostar por un corte de pelo solemos tener en cuenta factores como los rasgos de nuestra cara o qué queremos potenciar en función de nuestra edad. Pues con el flequillo ocurre igual. Ni todos los flequillos favorecen a todas las caras ni todas las caras están preparadas para según qué tipo de flequillo. Por eso, si te has decidido por darle un cambio de aires a tu estilismo capilar, debes conocer qué tipo de flequillos hay y cómo debes cortártelo según tu cara.

Un buen flequillo, si se tienen en cuenta los rasgos faciales, puede ayudarnos a potenciar mucho más nuestros rasgos e incluso mejorar ese corte de pelo que no nos convence y que parece no tener solución. Te damos las claves para elegir tu flequillo y que tu cambio de look sea todo un acierto.

Flequillo desfilado para una cara cuadrada

Un rostro cuadrado presenta unas facciones bastante duras. De frente ancha, pómulos y mandíbula muy marcada, el rostro cuadrado necesita suavizar sus rasgos y un flequillo es la mejor opción. Como primer flequillo proponemos uno desfilado para darle movimiento a la zona de la cara y dulcificar así el rostro. La idea es que este flequillo sea muy ligero y que su largo llegue a las pestañas. Intenta evitar los flequillos rectos y denso, que marcarán todavía más las facciones de un rostro cuadrado.

Flequillo en un corte de pelo pixie para un rostro cuadrado

Si tienes el rostro cuadrado y has apostado por llevar el pelo muy corto, con un estilo pixie, tenemos un flequillo que es ideal para ti. La idea es que apuestes por darle volumen al cabello y apuestes por unas ondas y tapes con el flequillo la zona de la frente para darle un punto asimétrico al rostro. Volumen alto y ligeramente ondulado, en medio, tapamos con el flequillo la parte más ancha de la frente para aportar una asimetría al rostro que rompa con el efecto geométrico.

Flequillo recto para una cara ovalada

Ya lo hemos afirmado en anteriores artículos, el rostro ovalado es el más versátil de todos. Es armónico, no tiene zonas que destaquen por encima de otras y está perfectamente proporcionado, lo que hace que a esta cara le siente bien cualquier corte de pelo. Con el flequillo ocurre igual. Como a esta cara le sienta todo bien, te proponemos que te atrevas con un flequillo recto con un punto de volumen. Por darle un cambio de aires a un rostro que lo admite todo.

Flequillo 'baby bang' para un rostro ovalado

El baby bang fue famoso en los años 60 y 70 y Audrey Hepburn fue una de sus máximas exponentes. Volvió a estar de moda en la década de los 90 pero, actualmente, es un flequillo reservado para las más arriesgadas. O para aquellas a las que cualquier corte de pelo les sienta bien. Como es el caso de las mujeres con el rostro ovalado. Si estás buscando darle un nuevo aire a tu corte de pelo, apuesta por un baby bang. Además, este tipo de flequillo también sienta bien a mujeres con el rostro algo alargado una frente grande.

Flequillo con volumen para las caras alargadas

Los efectos visuales juegan un papel muy importante en este tipo de rostros. Si es recomendable no apostar por lucir una larga cabellera y hacer de las capas las mejores aliadas para romper con el efecto alargado, apostar por un flequillo para lograrlo es otro de los mejores trucos. A este tipo de rostro le sienta fenomenal el flequillo porque rompe con la verticalidad de la cara. Puedes acortar las facciones apostando por un flequillo con la raya en el medio, aportando mucho volumen a los laterales. Combina tu voluminoso flequillo con unas ondas naturales para terminar de acortar tus facciones.

Flequillo ladeado para un rostro alargado

El flequillo ladeado es otra opción muy favorecedora si tienes el rostro alargado, ya que aporta equilibrio al rostro y le da un aspecto informal. Apuesta por desfilar sus puntas para crear sensación de movimiento y no juegues a acortar demasiado el largo, ya que un flequillo muy corto alargará todavía más tu rostro.

Flequillo de cortina para una cara redonda

Este tipo de rostro requiere que el corte de pelo estilice sus facciones. Por eso, apostar por un flequillo de cortina es la mejor opción. Es recomendable que la raya no esté en el centro, sino un poco hacia el lado para estilizar el rostro y no dar una mayor sensación de redondez. Apuesta por darle volumen a las raíces del flequillo para dar la sensación de alargamiento. Es recomendable que el largo del flequillo caiga sobre las mejillas para dar el efecto visual deseado. Recuerda que el volumen siempre debe estar por encima de las sienes o por debajo de la mandíbula para conseguir el efecto alargado.

Flequillo ladeado para un rostro redondo

Este tipo de flequillo es el que más favorece a los rostros redondos, ya que contribuye a crear un efecto asimétrico que potencia visualmente el alargamiento. Es una forma ideal de romper los contornos del rostro añadiendo una asimetría con el cabello. Puedes completar el estilismo capilar apostando por una media melena con las puntas algo desfiladas.

Flequillo ladeado para una cara rectangular

El flequillo ladeado es el que mejores respuestas ofrece a la hora de potenciar o suavizar rasgos. En el caso de los rostros rectangulares, apostamos por un flequillo ladeado para disimular la anchura de las sienes y, además, crear volumen a partir del mentón. Apuesta por mechones desfilados alrededor de la cara y busca el movimiento a través de las capas y las ondas. Si quieres que el efecto visual sea completo, apuesta por unas sutiles mechas en tonos claros que le den un toque de luz al rostro.

Flequillo recto y tupido para un rostro triangular

Los rostros con forma triangular, además de ser alargados, presentan una frente estrecha y la mandíbula se convierte en la zona más ancha de la cara. A la hora de apostar por un flequillo en este tipo de rostros, es recomendable aportar volumen en las zonas más estrechas, es decir, en la zona de la frente. Un flequillo recto y tupido por debajo de las cejas es una opción muy favorecedora, ya que disimula la parte alta de la cara y armoniza el resto del rosto.