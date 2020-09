Corte de pelo bob: todo lo que debes saber antes de hacértelo

Ya sea porque el verano causa estragos en tu melena o porque con el cambio de estación te apetece hacerte un cambio de look. El caso es que has decidido apostar por uno de los cortes de pelo más trendy del momento y no sabes cómo enfrentarte a él. El corte de pelo bob, a ras de la mandíbula, es un corte de pelo que causó furor durante los años veinte.

Estiloso, funcional y muy favorecedor, este corte de pelo hace varias temporadas que se ha convertido en uno de los favoritos de las celebrities y ahora es el momento de apostar por él para darle otro aire a tus estilismos. Aunque antes de acudir a la peluquería, deberías tener en cuenta algunos consejos.

Elige tu corte bob pensando en tu pelo

Una cosa es lo que ves en la foto y otra muy distinta la realidad. Te has fijado en el corte bob de alguna celebrity que acudió a no sé cuál alfombra roja con un impecable corte de pelo bob y tú quieres uno igual que el suyo. Error. Ni su cabellera luce igual cuando no tiene todo un séquito de estilistas detrás, ni tu pelo tiene las mismas características que el suyo.

Ten en cuenta la textura de tu pelo, si es ondulado, liso o rizado, si se encrespa o es de apariencia poco voluminosa. Un corte bob a la altura de las mejillas en un pelo demasiado voluminoso o con una onda difícil puede hacer que parezcas Dora, la exploradora, en lugar de esa actriz que te ha servido de fuente de inspiración.

Un bob que juega con los largos

Decantarte por un corte de pelo bob no implica, necesariamente, que sigas todas las reglas del bob. Has decidido hacerte un cambio de look y te has inspirado en este corte de pelo, pero puedes jugar con el largo en función de las características de tu propio cabello.

Por ejemplo, si tiene un cabello ondulado, es preferible que te decantes por un long bob, una versión algo más larga que el bobo, si quieres evitar el efecto Dora, la exploradora. Sin embargo, si tu cabello es liso, puedes apostar por un corte bob más convencional.

Presta atención a los rasgos de tu rostro

Un corte de pelo, junto con la depilación de las cejas, puede cambiar el aspecto de tu rostro de manera radical. Por eso, es importante que tengas en cuenta los rasgos de tu cara a la hora de decantarte por un corte de pelo con tanta personalidad. Eso explica que a unas mujeres les quede fenomenal un corte de pelo y a otras no les favorezca nada en absoluto.

La mujeres de prominentes mandíbulas pueden jugar con un bob más redondeado que dulcifique sus rostros. En el caso contrario, para dar más protagonismo a la mandíbula puedes recurrir a un bob que tenga la parte delantera más larga que la trasera. Si quieres realzar pómulos, apuesta por el bob convencional.

Constantes cuidados y frecuentes visitas a la peluquería

Apostar por un corte de pelo tan particular tiene sus pros y sus contras. Aunque muchas piensen lo contrario, el pelo crece de manera rápida, por eso, si quieres mantener tu corte de pelo exactamente igual que el día que saliste de la peluquería, debes acudir con frecuencia al centro de belleza para mantener su apariencia.

Y no te dejes engañar, un pelo corto no es sinónimo de olvidarse de los cuidados capilares que demanda una larga melena. Un corte bob también requiere del uso de mascarillas y productos que realcen la viveza y el brillo de tu melana.