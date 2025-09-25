Lonbali x Clinique o cómo hacer que el bolso más en tendencia del otoño vaya a juego con tu maquillaje

Hay complementos que siempre nos acompañan en cualquier look. Además de combinar con nuestros outfits, en ellos albergamos nuestros más íntimos secretos, como ese labial imprescindible y en el color más en tendencia con el que nos retocamos cada vez que tenemos ocasión o esa fragancia con la que volvemos a perfumarnos al salir del trabajo. Santo Grial del universo femenino, el bolso se convierte en un complemento que trasciende la funcionalidad para ser ese aliado sin el que no podemos vivir. Además, su diseño tiene un papel muy importante a la hora de transmitir un mensaje con nuestros estilismos.

Todo un icono en la historia de la moda, el Pandora Box es uno de esos bolsos en los que no sólo guardamos nuestros secretos más personales, también es toda una declaración de estilo. Por eso no nos extraña que se haya convertido en el diseño escogido por Lonbali para su nueva colaboración con Clinique. "Para esta cuarta colaboración hemos creado un bolso icónico que fusiona la elegancia, la funcionalidad y el diseño eso lo convierte en un accesorio perfecto", asegura Soledad García, fundadora de Lonbali. "Tiene el tamaño perfecto para llevar todos los imprescindibles en maquillaje de Clinique", añade Marta Marín , directora de Clinique.

La colaboración de ambas firmas, que no es más que una apuesta por trabajar los mismos valores en dos universos creativos similares, recorre de nuevo la geografía española para que puedas tener el bolso en el color más en tendencia del otoño 2025 a juego con tu maquillaje. Una colaboración exclusiva y de unidades limitadas que puede ser tuya por la compra de productos de belleza de Clinique en El Corte Inglés.

La colaboración de Clinique y Lonbali. / MG. G.

Black honey, el clor detrás del bolso y el labial

"Este año presentamos el exclusivo neceser Lonbali x Clinique, una pieza icónica que fusiona elegancia, funcionalidad y diseño", explican desde la firma. Su diseño bebe de las tendecias más clásicas y atemporales, las que siempre funcionan, para crear un bolso en formato Pandora Box que "combina a la perfección líneas limpias, funcionalidad y estilo contemporáneo, convirtiéndolo en el accesorio ideal tanto para el día como para la noche".

Presenta un acabado suave y estructura firme, que se visten de un tono borgoña profundo, un tono que aporta un aire elegante y atemporal. Quizás sea una tonalidad que te suene, y no sólo porque se ha convertido en uno de los colores más destacados del otoño (junto con el marrón). Además, es el color que tiñe uno de los productos más icónicos de Clinique: su barra de labios black honey.

Además, y como detalle distintivo, el interior revela el icónico print Born, todo un clásico de Lonbali que se reinterpreta en una paleta cromática exclusiva inspirada en los colores de Clinique: tonos rosados, burdeos, púrpura y acentos lilas. "Hemos elegido el color en tendencia de la temporada y hemos utilizado nuestro clásico estampado, pero esta vez hemos jugando con los colores de la gama cromática de Clinique, el morado de Smart y el rosadode Moisture Surge", asegura Soledad García.

¿Cómo puedes conseguir tu Lonbali x Clinique?

A partir de este 22 de septiembre,y hasta el 5 de octubre o hasta fin de existencias, los amantes de Clinique y Lonbali podrán hacerse con este bolso por la compra de 3 productos de Clinique, siendo 2 de ellos productos de tratamiento (y uno de estos de la línea Smart), en todos los puntos de venta de El Corte Inglés de España y online, y por primera vez en Portugal.

La combinación de productos de Clinique es infinita y dependerá de las necesidades de cada persona y su tipo de piel, para lo que te pueden asesorar las expertas en belleza que hay en cada córner. Si tienes dudas, siempre puedes acertar eligiendo alguno de nuestros favoritos. e ayudamos a hacerlo con nuestros imprescindibles de Clinique.

Puedes decantarte por la crema Smart Clinical Repair, uno de los tratamientos inteligentes de la línea Clinique Smart o el Moisture Surge Active Glow Serum, que exfolia, hidrata e ilumina la piel, si quieres apostar por un tratamiento. Si prefieres un producto de maquillaje, recomendamos la base ligera con vitaminas Even Better Clinical o el acite para labios y mejillas Clinique Pop, obviamente y para que vaya a juego con tu bolso, el tono black honey.

Un bolso personalizado, un icono atemporal

Para hacer la experiencia mucho más personal, el bolso se puede personalizar en los siguientes puntos de venta: