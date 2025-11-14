Marisa Flores, maquilladora, sobre el maquillaje que arrasa en Navidad: “Deja la piel tan luminosa, que recuerda a la luz de la luna”

Dewy skin, el maquillaje que arrasa esta Navidad y que deja un acabadocon un brillo muy sutil y favorecedor.

Las tendencias en maquillaje cada vez son más sencillas y minimalistas. El clean look se ha convertido en un must entre los maquillajes más replicados y ahora el principal objetivo es conseguir una piel luminosa y con aspecto jugoso. Por eso, más que profundizar en técnicas de maquillaje, lo que queremos es trabajar la piel con productos que la hidraten y le den ese acabado glowy sobre el que trabajar.

La maquilladora y asesora de belleza Marisa Flores (@marisafloresbarragan) ha impartido una masterclass en El Armario de Paola en la que ha dado todas las claves sobre las nuevas tendencias glowy de maquillaje y ha sentado las bases del que probablemente será el maquillaje de esta Navidad: el Dewy Skin. “Es una propuesta que recuerda la luz de la luna, un resplandor para nuestra piel, que se logra a partir de una combinación de hidratación, productos luminosos y un sutil sellado final para no perder ese efecto radiante”, adelantaba la maquilladora.

Marisa Flores maquilla a la influencer Inés Lacart. / M. G.

Prepara la piel para que luzca luminosa

El primer paso en cualquier maquillaje es preparar la piel. Para ello, Marisa Flores invita a apostar por ingredientes clave que ayuden a lucir una piel luminosa. “Me gusta combinar un sérum de ácido ferúlico y vitamina C con una crema hidratante para dejar la piel lista para el maquillaje”, comenta la asesora de belleza.

Este combo previo al maquillaje “ayudará a que nos dure durante todo el día de cara a los eventos de Navidad”.

Hay que preparar la piel con sérum y crema hidratantes para un acabado luminoso. / M. G.

Base de maquillaje o CC Cream sin exagerar la cobertura

Ahora que vienen los eventos buscamos un maquillaje que nos dure el mayor tiempo posible y por ello solemos abusar del producto. Hay que recordar, que más cantidad de maquillaje no garantiza un efecto más duradero y un mejor acabado.

Por eso, Marisa Flores recomienda apostar por una CC Cream, que no es más que una crema con color y tratamiento, o una base de maquillaje que aporte luminosidad sin exagerar la cobertura.

“Es importante dar con el color adecuado y para conseguirlo recomiendo probar varias bases en la zona de la mandíbula y la que se funda con nuestra piel, sin dejar diferencia en nuestro cuello, esa es la perfecta”, aconseja la maquilladora y asesora de belleza.

Marisa Flores realiza un maquillaje dewy skin. / M. G.

Crea volúmenes con un contorneado preciso

El siguiente paso de este maquillaje es el contorneado. Para realizarlo de forma natural, sin que haya cortes ni líneas marcadas, Marisa Flores recomienda apostar por un contorno balsámico. Ella utiliza los nuevos de Mary Kay, pero pueden valer otros.

En el contorneado, los tonos oscuros se aplican en el nacimiento el pelo, las aletas de la nariz y la mandíbula, los claros en la zona T y en el tabique nasal. / M. G.

“La idea de este contorneado es realzar pómulos, frente y mandíbula, con tonalidades neutras que imitan la sombra natural de la piel”, explica. La maquilladora recomienda combinar los tonos claros y los oscuros para crear un rostro esculpido.

Tonos claros : En la zona T (frente, tabique nasal y mentón) y en la manzanita de los pómulos.

: En la zona T (frente, tabique nasal y mentón) y en la manzanita de los pómulos. Tonos oscuros: En la zona del nacimiento del pelo, en la parte baja del pómulo (justo debajo del hueso), en la zona del hueso de la mandíbula y en las aletas de la nariz.

El maquillaje que arrasa esta Navidad potencia el acabado luminoso y con un resplandor que recuerda al brillo de la Luna. / M. G.

Sube el colorete a la zona alta de los pómulos

Esta temporada el colorete se aplica en la parte alta del pómulo para un efecto 'lifting'. / M. G.

A pesar de haber contorneado el rostro, si no aplicamos colorete para darle un rubor, el maquillaje sigue siendo plano. “El rubor adquiere protagonismo en este tipo de maquillajes y se lleva concentrado en la parte alta de los pómulos, creando un efecto lifting y juvenil”, asegura Marisa Flores.

Con la idea de dejar un brillo delicado como las burbujas del champán, Marisa Flores recomienda utilizar un colorete en crema. “A mí me gusta utilizar el de ácido hialurónico de Mary Kay que, además de dar color, nos da hidratación”, asegura la maquilladora.

Un maquillaje de Navidad muy luminoso con protagonismo de labios y un sutil difuminado de ojos. / @hungvanngo

Sombra de ojos con brillo para un maquillaje festivo

Como estamos planteando un maquillaje glowy, pero un poco más festivo, nos podemos plantear utilizar sombras de ojo con un brillo sutil en los párpados. “Se trata de un toque de brillo sutil en los párpados, con partículas destellantes muy finas que evocan la idea de polvos de estrellas”, explica Marisa Flores.

En un maquillaje de Navidad, Marisa Flores recomienda apostar por sombras de ojos metalizadas y en formato crema. / M. G.

La experta en maquillaje recomienda utilizar un formato en crema, más hidratante y sin que se cuartee. Ella utiliza la nueva colección de edición limitada de la firma Mary Kay, que son sombras en barra con acabado brillante, con fórmula cremosa y moldeable, que puedes aplicar con los dedos.

Un maquillaje de Navidad con acabado glowy y sombra de ojos metalizada. / @mariacatala

Un labial granate como punto final

Los labiales 'berries' son tendencia y suben de nivel un maquillaje de Navidad. / M. G.

La consultora de belleza recuerda que un maquillaje no está terminado si no se aplica un labial. No tiene que ser necesariamente un labial oscuro, puede perderse entre los nudes o dejarse llevar por las tendencias. “Ahora hay una fiebre por los tonos berries que nos va a acompañar durante toda la Navidad”, comenta Marisa Flores. Si estás pensando en cómo rematar tu maquillaje de labios potente, estos son los tonos que debes fichar:

Toda la gama de los burdeos

Los marrones en toda su variedad cromática

Los tonos nude

La consultora de belleza Marisa Flores realiza talleres personalizados y experiencias de belleza para las que sólo hay que apuntarse a través de sus redes sociales.