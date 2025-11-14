De los marrones al cuero, esta boutique de Sevilla analiza las tendencias otoño/invierno y da las claves de los mejores looks

El equipo de El armario de Paola junto a la influencer Esther Robles y la consultora de belleza Marisa Flores.

Se ha convertido en cita obligada al trimestre y todo un reclamo entre las sevillanas. La masterclass que organizan desde El armario de Paola cada temporada (con especial mención a la Feria de Abril) acaba de celebrarse en su coqueta boutique del barrio de Triana, donde han dado a conocer las tendencias para este otoño/invierno y también de cara a los looks Navidad.

Como en anteriores ocasiones, el evento, capitaneado por Anabel Periago, contó con la participación de la asesora de belleza Marisa Flores, influencers en moda Esther Robles y Inés Lacart, y la participación especial como modelos de Paola Rodríguez y Marta Gómez, también de El armario de Paola.

Durante el evento, Anabel y Esther comentaron las tendencias de esta temporada de invierno y destacaron cuáles son los colores que más se van a llevar de cara a Navidad. “No sólo se llevan los marrones al uso, también destacan los moka y los caramelos y están muy presentes los tonos burdeos, los grises, los caldera y toda la gama de azul marino”, adelantaban ambas expertas en moda.

La influencer Esther Robles con un look con blusa con lazada. / M. G.

La prenda estrella: La blusa con lazada

En El armario de Paola es toda una seña de identidad, tanto, que la propia Anabel no duda en hacer tutoriales sobre cómo se colocan las lazadas. Ahora, además, las blusas con lazada revolucionan la moda y se colocan las primeras en la lista de prendas más buscadas. “Siguen siendo nuestras favoritas con todos los estampados y tejidos; son un básico que eleva cualquier look y nos hacen sentir muy favorecidas y estilizadas”, comentó Anabel durante la masterclass.

Un look con blusa con lazada y pantalones en efecto piel. / M. G.

El secreto del éxito de estas prendas, para Anabel y Esther, es que “crean verticalidad, equilibrio visual y un punto focal superior, mientras aportan estructura y elegancia sin rigidez”. Además de la versatilidad, que hace que se adapte a estilos más profesionales, a looks más casuales o a propuestas más refinadas y en las que se combinan elementos vintage y más modernos. “Es la mejor pieza de fondo de armario”, aseguran Anabel y Esther.

Total look en cuadros, una tendencia que pisa fuerte este otoño/invierno. / M. G.

Pana VS cuero, los tejidos más en tendencia

Los tejidos en otoño/invierno suelen moverse siempre entre clásicos. Aunque desde El armario de Paola insisten en que esta temporada la pana y el cuero (o efecto piel) son los que más fuerte pisan. “Ambos son tendencia, aunque, claramente, el efecto piel le saca ventaja a la pana”, aseguran desde El armario de Paola.

Un total look con pantalones en efecto piel, bailarinas a juego y blusa con volantes. / M. G.

En qué prendas : Ambos tejidos los veremos en abrigos, bombers y pantalones. “Lo bueno de nuestro clima es que puedes seguir llevando una chaqueta de cuero en invierno y no pasar frío”, comentan desde El Armario de Paola.

: Ambos tejidos los veremos en abrigos, bombers y pantalones. “Lo bueno de nuestro clima es que puedes seguir llevando una chaqueta de cuero en invierno y no pasar frío”, comentan desde El Armario de Paola. Los colores para el cuero : Predominan en negro, pero también destacan en burdeos y marrón oscuro, “dos colores bastante en tendencia esta temporada”.

: Predominan en negro, pero también destacan en burdeos y marrón oscuro, “dos colores bastante en tendencia esta temporada”. Los colores para la pana: “Los tonos marrones o tabaco funcionan muy bien con los colores de la ciudad (tejados, luz, piedra) y dan un aire cálido que se ve muy bien en ambientes mediterráneos”, comentaron desde El armario de Paola.

Los pañuelos de cuello también son tendencia este otoño/invierno. / M. G.

Para looks con ambos tejidos, Anabel y Esther dieron distintas opciones de looks en función de la meteorología y recordaron que los complementos son la clave del éxito. “Si se trata de un día más soleado, puedes llevar tu look en efecto piel con un pañuelo de cuello; si es un día más frío, apuesta por un cuello de pelos”, recomendaron ambas expertas.

El tartán y los bolsos con tachuelas vuelven a ser tendencia. / M. G.

Looks de invitada en azul marino y clave de dos piezas

Con la temporada de bodas en plena ebullición (cada vez hay más novias que se animan a darse el sí, quiero en la estación más fría), las chicas de El armario de Paola no quisieron dejar pasar la ocasión y también lanzaron sus propuestas en looks de invitada.

Una propuesta de look de invitada más rompedora con blusa y pantalones de estampados opuestos. / M. G.

Desde esta boutique invitan a salirse de los looks más clásicos y apuestan por modernizarlos con conjuntos de seda de dos piezas en tonos dorados o conjuntos de camisa y pantalón en estampado caldera o buganvilla. “Los conjuntos en azul marino son la tendencia revelación y son una alternativa perfecta a los looks de invitada más clásicos. Además, en Navidad les puedes dar mucho uso”, comentan desde El armario de Paola.

Las estolas de pelo se convierten en el complemento perfecto para los looks de invitada de invierno. / M. G.

Una de las propuestas de looks, que valen tanto para invitada como para un evento de Navidad, es un vestido satinado azul marino con una camisa explosiva en el mismo tono. “El resultado es un look monocromático azul marino, sofisticado y equilibrado; mientras que el vestido aporta la base minimalista, la blusa añade volumen, textura y sofisticación”, comentan desde la boutique.