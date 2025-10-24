Lo último de Clinique llega a Sevilla: Una dosis de luminosidad sobre ruedas para presentar su nuevo sérum

Clinique regresa a Sevilla con un nuevo evento, después del éxito de su colaboración con Lonbali (con la que la firma de cosméticos también hizo parada en la capital). En su empeño por acercar el máximo glow a las amantes del mundo beauty, la icónica firma cosmética vuelve a ponerse sobre ruedas con un nuevo concepto que promete revolucionar la rutina de belleza de quienes buscan una piel radiante y luminosa. Tras el éxito de su gira de primavera, Clinique presenta el Matcha & Glow Bus, una experiencia inmersiva que combina belleza, bienestar y luminosidad —por dentro y por fuera—.

Este pequeño autobús recorrerá varias ciudades españolas repartiendo luz, hidratación y energía positiva, haciendo parada en Sevilla el próximo 27 de octubre, concretamente en la Universidad Pablo de Olavide (Parking 2, entre el edificio 9 y el edificio 11). Durante toda la jornada, de 9:00 a 17:00, las asistentes podrán disfrutar de una experiencia gratuita en la que descubrirán el nuevo Moisture Surge™ Active Glow Serum y degustarán una receta especial elaborada por Matcha & CO, la marca de té matcha con la que Clinique se ha aliado en esta edición.

El Matcha & Glow Bus no es solo una simple colaboración, sino una auténtica celebración del cuidado personal. En un ambiente relajado y cercano, las beauty lovers podrán probar tratamientos, disfrutar de bebidas saludables y participar en actividades exclusivas pensadas para despertar la luminosidad de la piel y del ánimo. Porque en otoño, cuando la piel se apaga, Clinique apuesta por devolverle la luz.

Una experiencia para brillar por dentro y por fuera

En el interior del bus, los visitantes podrán probar el nuevo sérum Moisture Surge™ Active Glow, de textura ligera y acabado lechoso, guiados por las consejeras de bata blanca de la marca. Este producto, que contiene un 5 % de ácido láctico, ácido hialurónico y vitamina C, ha sido diseñado para exfoliar suavemente, hidratar en profundidad e iluminar la piel de manera instantánea y duradera. Además, está dermatológicamente testado, libre de fragancias y apto para pieles sensibles, fiel al compromiso de Clinique con la eficacia y la seguridad.

La experiencia se completa con una degustación de una receta exclusiva elaborada por Matcha & CO, una bebida rica en antioxidantes, vitaminas y minerales con la que activar la luminosidad interior. Y, para los más afortunados, la Ruleta del Glow ofrecerá la posibilidad de ganar regalos beauty y productos estrella de la marca.

El sérum más buscado de Clinique

Desde su creación, Clinique ha destacado por su compromiso con la innovación dermatológica, la eficacia y la transparencia. Su línea Moisture Surge™, una de las más queridas por los consumidores, se amplía ahora con este nuevo sérum que revela una piel más fresca, suave y radiante.

Clinique vuelve a recordarnos que la belleza no es solo cuestión de cosmética, sino también de bienestar, cuidado y actitud. Y, esta vez, lo hace con un autobús lleno de glow.