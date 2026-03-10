Los peinados de estilo Bridgerton dominan los looks de invitada esta primavera 2026: De las ondas suaves al recogido pulido, pasando por el efecto volumen

Las invitadas dejan a un lado los peinados naturales para apostar por looks más estructurados y pulidos.

Es la serie del momento, aunque el fenómeno no es nuevo. Desde que Los Bridgerton llegasen a nuestras vidas en 2020 no solo se ha producido un cambio de paradigma en las ficciones, que reflejan una trama de cocción lenta, finales felices y una buena dosis de dulzor, también en la propia forma de concebir la moda y la belleza.

La estética ha dado el salto de la ficción al street style y ahora la ropa es de color rosa, con un toque romántico y teñida de flores. Pero la influencia de Los Bridgerton no solo se aprecia en la forma de vestir, también en cómo se conciben los peinados de invitada. El éxito de la serie no solo ha revolucionado la ficción romántica de época, también ha reavivado el gusto por los peinados estructurados, el brillo impecable y el detalle cuidado.

“Los Bridgerton evocan peinados más románticos, pero bien construidos. Los peinados de estilo boho ya no tienen un efecto despeinado sin más, ahora están más estructurados”, asegura la peluquera y estilista Noelia Jiménez. La experta analiza la estética de la serie y da las claves sobre cómo influye en los peinados de invitada que arrasarán esta temporada.

Daphne Bridgerton, con un recogido pulido, en el inicio de la primera temporada. / Netflix

De Los Bridgerton a tu próxima boda

Estamos acostumbradas a que los peinados de invitada destaquen por su efecto messy. Desde hace varias temporadas, observamos entre las invitadas el gusto por la naturalidad y el aspecto desenfadado. La irrupción de Los Bridgerton supone un cambio de dirección hacia peinados más estructurados y en los que prima el detalle. “Ahora se las invitadas buscan una mezcla entre la dulzura y la elegancia que tienen muchas de las protagonistas de la serie”, explica Noelia Jiménez.

Lejos de tratarse de una tendencia literal o de un disfraz de época, lo que triunfa es la reinterpretación moderna de esos códigos. Ahora los peinados de invitada se rigen por arquitectura capilar, volúmenes estratégicos y acabados que transmiten intención. “El fenómeno Bridgerton no es la tendencia en sí misma, sino el regreso al gusto por el detalle, por el trabajo bien ejecutado y por el peinado que no es improvisado”, destaca Noelia Jiménez.

“No todo es una melena despeinada y una búsqueda por la naturalidad extrema. A veces, apetece un look con algo de estructura, brillo, más forma y un poco de tiempo de ejecución”, señala la experta peluquera. “Cuando una clienta me dice ‘quiero algo elegante pero que no sea antiguo’, muchas veces estamos hablando exactamente de esto”, añade Noelia Jiménez.

Los recogidos pulidos y elegantes de Kate Sharma

Kate Sharma inspira a las invitadas más elegantes con sus recogidos pulidos y estructurados. / Netflix

Si pensamos en Kate Sharma, interpretada por Simone Ashley, vemos muchos recogidos tirantes, con raya marcada y volúmenes muy controlados. Nada está al azar.

Este tipo de recogido no es para todo el mundo ni para cualquier día. Es perfecto para una boda, una gala o un evento donde se quiere transmitir seguridad y presencia. “Funciona especialmente bien en rostros ovalados o alargados y en cuellos estilizados, como es el caso de Gwyneth Paltrow”, explica Noelia Jiménez.

La reinteroretación actual de los peinados de Kate Sharma es un recogido pulido con la raya al centro. / Instagram

“Yo siempre digo en el salón que un recogido pulido no perdona. Si lo haces, hazlo bien. Tiene que estar limpio, bien tensado, con brillo y con un acabado impecable. Si no, mejor no hacerlo”, especifica la estilista y peluquera.

Las ondas suaves y románticas de Daphne Bridgerton

Daphne Bridgerton apuesta por ondas suaves y laterales que sirven de inspiración a las invitadas más románticas. / Netflix

Las ondas que luce Daphne Bridgerton, interpretada por Phoebe Dynevor, son dulces, pero están pensadas. Noelia Jiménez advierte que “no son ondas surferas sin más, tienen dirección, tienen caída”. Este tipo de onda es ideal para cenas especiales, invitadas de día o incluso comuniones.

Lo que más destaca de este tipo de peinado es que “aporta luz al rostro y suaviza facciones”. “En mujeres que no quieren verse demasiado rígidas, como la actriz Kate Hudson, es una apuesta segura”, señala Noelia Jiménez.

En lugar de marcar la onda y ladear la melena por completo, la adaptación de los peinados de Daphne Bridgerton pasa por crear un efecto wet en la parte superior y ondular suavemente de medios a puntas. / Instagram

“La onda romántica tiene que parecer natural, pero está muy trabajada. Si la haces demasiado perfecta, envejece. Si la dejas demasiado rota, pierde elegancia. El equilibrio es todo”, matiza la peluquera.

Los peinados con volumen de Penelope Featherington

Penelope Featherington apuesta por unos rizos más marcados con volumen en la parte alta, que pueden traducirse en un peinado de invitada con ondas al agua / Netflix

Penelope Featherington, a quien da vida Nicola Coughlan, luce con frecuencia volumen en la parte alta, con medios más suaves y puntas definidas. No es casual. “El volumen superior estiliza y aporta ese aire romántico clásico, pero debe colocarse con precisión, como lo lleva Zendaya. Si se eleva en exceso, teatraliza; si queda plano, pierde intención”, señala Noelia Jiménez.

Los peinados con volumen en la parte alta son perfecto para las siluetas más bajitas y los rostros redondeados o con el cuello corto porque alargan la figura. / Instagram

Este tipo de peinado resulta especialmente favorecedor en rostros redondos o cuellos más cortos, ya que ayuda a alargar visualmente. Es perfecto para invitadas que buscan algo especial sin recurrir a un recogido completo, pero Noelia Jiménez matiza, “el volumen no es inflar el pelo, es construir una arquitectura”. “Si no hay una buena base, el peinado se cae en dos horas”, añade.

El regreso de los complementos a los peinados

Unos peinecillos en un peinado informal no solo añaden elegancia, también aportan luminosidad al rostro. / Netflix

Desde hace varias temporadas, los accesorios en el cabello han brillado por su ausencia en los looks de invitada. Muy atrás quedaron lo tocados y pamelas, aunque ahora la inspiración que evoca los looks de Los Bridgerton plantea un cambio en las tendencias. “Diademas joya, horquillas con pedrería o pequeños detalles de perlas forman parte del vestuario de Los Bridgerton, pero en la vida real pueden transformar un peinado de invitada sencillo en algo especial”, apunta Noelia Jiménez.

Los complementos llegan a los peinados de invitada con peinecillos sencillos y sutiles, diademas o alguna horquilla. / Instagram

No se trata de vestir como en el siglo XIX, sino de incorporar un guiño sofisticado. Un moño bajo pulido con una pieza joya discreta puede ser ideal para una madrina o una novia. “Incluso una invitada puede apostar por una horquilla estratégica en un lateral, igual que la actriz Chloe Graze Moretz”, señala la experta paluquera.

Pero, eso sí, Noelia Jiménez recuerda que “el accesorio tiene que acompañar, no disfrazar”. “Si el peinado ya es potente, el adorno debe ser sutil; si el peinado es sencillo, ahí sí podemos permitirnos un punto más joya”, concluye.