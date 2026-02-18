El bonito vestido diseñado por Rocío Osorno inspirado en 'Los Bridgerton' para la influencer Elena Gortari

Madrid se convirtió este martes en el epicentro de la alta sociedad londinense del siglo XIX gracias a un baile de máscaras inspirado en la exitosa serie de Netflix 'Los Bridgerton', que reunió a numerosos rostros del panorama social español. La cita, organizada con motivo del estreno de la segunda parte de la cuarta temporada, celebró la elegancia y el romanticismo de la época de la Regencia, marcada por vestidos voluminosos, bailes de gala y decoraciones majestuosas. Entre los asistentes estuvieron actores de la serie como Luke Thompson, Yerin Ha y Hannah Dood, así como figuras nacionales como Mar Flores, Vicky Martín Berrocal, Anabel Pantoja, Jessica Bueno, Alba Carrillo, Marta Lozano y Lola Lolita.

La influencer Elena Gortari durante el baile de máscaras de Los Bridgerton / Europa Press

La creadora de contenido sevillana Elena Gortari se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche gracias a un diseño exclusivo de Rocío Osorno, quien la acompañó durante el evento. El vestido, una obra de alta costura que fusiona la estética Regency con un aire contemporáneo, presenta un corpiño ajustado y cuadrado con escote sutil, desde el cual cae una falda amplia y fluida con un impresionante tren que recrea la sensación de caminar por un camino de cuento de hadas.

Los detalles del conjunto refuerzan su inspiración histórica: el corpiño y la sobrefalda principal están realizados en brocado floral multicolor, mientras que la falda inferior luce un tono aqua-menta que aporta frescura al diseño. Largos guantes de ópera en satén gris perla y una máscara veneciana estilo Colombina completan el estilismo, mientras que la tiara que adornaba la cabeza de Gortari es un guiño personal, ya que es la misma pieza que Osorno llevó el día de su boda.

Con esta combinación de romanticismo, sofisticación y homenaje a la estética Bridgerton, el look de Elena Gortari se consolidó como uno de los más comentados de la velada, confirmando la influencia de la serie en la moda contemporánea y el talento de la diseñadora sevillana.