Rocío Osorno muestra su estudio de moda en Tomares: "Esto es todo lo que hay detrás y que nunca habéis visto"

Rocío Osorno es una de las influencers más conocidas de Sevilla. Con más de 2 millones de seguidores, se ha convertido en un verdadero referente de la moda en España. Diseñadora y empresaria, combina su propia marca personal con una intensa actividad en redes sociales, donde comparte tanto su trabajo como algunos momentos de su vida cotidiana.

Esta vez, ha decidido mostrar lo que normalmente no se ve. A través de un reel de Instagram, la creadora de contenidos enseña el interior de Rocío Osorno Estudio; un espacio situado en Tomares (Sevilla), en el que la imaginación y el estilo se dan la mano. Asimismo, presenta a las personas que forman parte de su vida laboral. Un vistazo al proceso creativo y de producción que hay detrás de su firma y que, hasta ahora, permanecía en la sombra.

Así es el interior de Rocío Osorno Estudio, en Tomares

"Esto es lo que nunca habéis visto de Rocío Osorno Estudio", comienza a decir la influencer al principio del vídeo. "Estamos en Tomares, que es un pueblo de Sevilla; y aquí es donde hacemos absolutamente todo lo de mi colección". Tras estas palabras, la diseñadora se dirige al espacio donde solían recibir a las clientas antes de abrir su tienda. "Ahora no sabemos si lo vamos a convertir en oficina", explica. "Por cierto, aquí tenemos ya gran parte de la nueva colección blanca".

"Y ahora sí pasamos a la parte más emocionante", anuncia Rocío Osorno. "Es la que más ilusión me hacía enseñar porque es todo lo que hay detrás y que nunca nadie ve". De esta forma, abre las puertas del taller, la oficina y el almacén; tres espacios en los que cada día desarrollan y ejecutan nuevas ideas. "Cuando llego al trabajo, mi primera parada es Concha", prosigue en un pequeño tour por su rutina diaria. "Es la encargada del taller y me suele contar sobre los avances y novedades que vamos haciendo".

Los espacios 'ocultos' de Rocío Osorno Estudio

Desde la zona de máquinas, Rocío Osorno guía a sus seguidores hasta la zona de corte. Acto seguido, se encuentra el estudio de diseño. "Aquí es donde está Pablo, al que le voy diciendo las ideas que tengo para que desarrolle los prototipos, hacemos las pruebas y ya por último seleccionamos los tejidos más apropiados", explica.

Una vez en la oficina, nos encontramos con "Ana, de atención al cliente; Vero, de administración; mi hermano Luis, que casi siempre está fuera con los proveedores; y Miriam, que se encarga de las producciones". Luego, en la zona de pedidos y empaquetados está Olga, "que es la que se encarga de que todos los pedidos lleguen así de bien".

Sin embargo, uno de los puntos más interesantes del estudio se encuentra en la planta baja: el almacén. "Suele estar hasta arriba, pero ahora justo se ha quedado un poquito vacío después de las rebajas. Ahora estamos esperando a terminar toda la producción para que se vuelva a llenar de nuevo", añade Rocío Osorno. "Hay una parte en la que tenemos un 'variadito' de todo", así como también un viejo estudio de fotografía con diseños de hace diez años. "Aquí tenemos joyas de todo tipo", comenta mientras señala algunos de los vestidos que lució en eventos como los Goya o Cannes.