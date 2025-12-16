Adiós, peinados recargados de Navidad: Las peluqueras prefieren looks frescos, naturales y rejuvenecedores

Los peinados de Navidad se vuelven minimalistas pero cuidan mucho sus acabados y el brillo capilar.

Los looks de Navidad se han reinventado. Ahora las prendas escogidas son más relajadas y los estilismos son mucho más minimalistas y sencillos. Eso no significa que antes de Nochebuena y Fin de Año no recurramos a tratamientos de belleza y capilares con los que preparar la piel y el cabello. Un maquillaje luminoso y un peinado con efecto pulido son las claves de estilo de esta Navidad.

La peluquera y estilista Noelia Jiménez, una de nuestras expertas capilares favoritas, presenta dos propuestas con las que triunfar en Navidad. “Se trata de dos looks que elevan cualquier estilismo navideño sin complicaciones y que aportan frescura, elegancia y una luz espectacular al rostro”, afirma la experta.

Ondas al agua al estilo actriz de Hollywood

Gigi Hadid es una de las celebes que siempre apuestan por esta reinterpretación de las ondas al agua. / M. G.

Se llaman Hollywood liquid waves y, como cuenta Noelia Jiménez, se trata de “unas ondas muy pulidas, con movimiento suave y un acabado efecto espejo. “No son ondas marcadas, sino un brillo impecable que aporta un aire glam al instante”, recuerda la peluquera.

Este peinado con ondas es uno de los más versátiles porque queda bien en todo tipo de rostro. “Es un peinado que favorece especialmente a quienes buscan un look elegante sin rigidez”, explica Noelia Jiménez.

El paso a paso de unas ondas al agua

No es necesario marcar en exceso las ondas, el acabado es más relajado y brillante. / M. G.

La peluquera Noelia Jiménez recuerda que este tipo de peinado potencian más su efecto si se trata de una media melena o una melena más larga. Para conseguir este peinado, la peluquera recuerda que “el primer paso para este peinado es preparar el cabello previamente con un sérum protector”.

Tras el sérum protector, aplica un spray de brillo para que el acabado sea perfecto. Seca el cabello con un cepillo ancho para dejarlo liso. “Marca las ondas de manera suave con una plancha y a temperatura controlada”, recuerda Noelia Jiménez. Aplica un aceite ligero para conseguir el efecto “liquid hair”.

“Si quieres que el acabado sea perfecto, recuerda marcar las ondas hacia atrás utilizando mechones grandes”, comenta Noelia Jiménez. La peluquera, además, recomienda no abusar del producto, ya que “el brillo depende del efecto pulido del cabello”. “Como último consejo, puedes sellar las puntas pasando la plancha una vez más”, concluye.

La reinvención del recogido clásico

Hailey Bieber es una de las celebs que siempre apuestan por un recogido bajo con un par de mechones sueltos enmarcando el rostro. / M. G.

“Es un look sobrio, sofisticado y muy favorecedor”, así se refiere Noelia Jiménez al Sleek low bun minimalista, nombre de este peinado. Se trata de un moño bajo, pulido y con raya marcada al centro o ligeramente ladeada. “Es un peinado que queda ideal en rostros redondos o con facciones suaves, ya que alarga y estiliza ópticamente.

Hailey Bieber o Dua Lipa son algunas de las celebs que han caído rendidas a los encantos de este peinado funcional, pero sofisticado. Ellas les dan un punto más actual dejando un par de mechones sueltos con los que enmarcar el rostro.

Así se hace el recogido bajo actualizado

Este tipo de recogidos funcionan muy bien con looks con escote en la espalda o elementos como lazadas en el cuello. / M. G.

Este peinado requere un poco más de atención, pero también es bastante sencillo. “Lo importante es crear tensión controlada en las raíces para un efecto lifting”, comenta Noelia Jiménez.